國內疫情狂燒，蔡英文總統今天向民眾喊話，打疫苗可以預防中重症，對保護長輩真的很重要。呼籲如果家中的長輩還沒有打疫苗，「一句叮嚀，打通電話，關心長輩，請他們去打疫苗」。並承諾，政府會持續改善各項防疫工作，攜手挺過疫情的關鍵時刻。

蔡英文透過臉書詢問臉友「你家的阿公、阿嬤打疫苗了嗎？」我們的第三劑疫苗覆蓋率來到64.55％，第一劑、第二劑也都已經超過80％。她知道，還有很多長輩覺得自己待在家的時間比較多，就沒有去打疫苗。

她要跟大家說，「打疫苗可以預防中重症，對保護長輩真的很重要」。如果阿公、阿嬤有打疫苗，年輕人在外工作、移動，回家後也可以降低傳染給長輩的風險。

所以，她要拜託大家，如果家中的長輩還沒有打疫苗，一句叮嚀，打通電話，關心長輩，請他們去打疫苗。現在為了鼓勵長輩打疫苗，6月30日前，65歲以上長輩去打疫苗，就能獲得中央配發的兩劑快篩。

目前兒童疫苗也已經開打，為了強化兒童醫療量能，指揮中心也宣布，擴大兒童專責病床至887床，以及專責ICU為108-165床，讓孩子可以獲得必要照護。蔡英文強調「小孩、長輩我們都一起顧好」。這段期間，為了防疫，大家都辛苦了。政府會持續改善各項防疫工作，攜手挺過疫情的關鍵時刻。