立法院交通委員會25日考察彰化地區交通建設，彰縣府進行簡報，縣長王惠美和彰化縣立委都出席。（吳敏菁攝）

立法院交通委員會25日考察彰化地區交通建設，彰化縣長王惠美表示，捷運綠線延伸彰化4年多前已經納入前瞻計畫，尚在審核可行性評估，並指出必須強化鹿港地區聯外大眾運運輸系統，立委陳秀寶、陳素月、黃秀芳、謝衣鳳等也均要求加快腳步，交通部長王國材稱彰化是準直轄市，承諾支持

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交通部長王國材表示，彰化人口約125萬人是準直轄市，縣長和立委、民代，共同爭取台中捷運綠線延伸到彰化，另外

，鹿港的捷運系統，已完成可行性評估，希望加速進行，交通部站在支持的立場，核定以後，會一條一條的來做，綠線延伸到台鐵金馬站將做整合，鹿港線也會從彰東都市計畫區到鹿港，透過整合和臺中縣市，把未來發展的餅做大。

王惠美表示，臺中捷運綠線延伸彰化案在4年多前已經納入前瞻計畫，尚在審核可行性評估，「捷運鹿港線」待縣議會同意後送到中央審核。彰化高鐵、台鐵集中在東半部，彰化每平分里人口密度達1100多人，比高雄、台南都高，軌道工程有其必要性。

王惠美說，縣府現在積極推動「一軸一環雙樞紐」的交通政策，一環現在以捷運鹿港線為主體，下個階段，從員林車站、埔心、溪湖、二林連接，避免未來招商後，人口密集造成交通阻塞。

立委陳秀寶、陳素月、黃秀芳一致指出，台中捷運到彰化已經等待10年，非常漫長，藍綠都支持，要加快腳步，鹿港每年上千萬觀光人口，每逢假期就大塞車，鹿港捷運備受期待，路線要廣納地方意見。

立法謝衣鳳因召開經濟委員會不克前往，但表達關心，立委洪孟楷表示，台中捷運延伸彰化將請鐵道局交通部盡速評估核定，該送行政院的部分送行政院，也請交通部督促盡速追蹤。鹿港線捷運也希望能夠盡速的做相關審議，地方、中央共同配合。