確診者分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天29日新增新冠肺炎本土確診1667例，其中男性789人、女性878人，年齡分布1歲以下至109歲，衛生局指出，機構住民、遊民與獨居老人將免費提供快篩試劑。

衛生局指出，依據中央指揮中心指示將免費提供快篩試劑的照顧型機構，除照顧較多慢性病及重症高風險族群的長照機構，其對象為依「長期照顧服務法」設立的住宿式長照機構、社區式長照機構。

還包括老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、身心障礙社區居住、兒少團體家庭等住宿式照顧機構，以及身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等日間照顧服務機構等單位。

衛生局指出，配送數量會以服務對象及工作人員每人3劑估算，近日將彙整各機構、單位資料後直接配送到他們手中，衛生局建議各機構應設防疫長統籌調度運用，並且列冊管理，如果發現有群聚風險，即可運用快篩試劑檢測，以有效進行感染管控。

另因快篩試劑適用對象為2歲以上，因此托嬰中心配送對象以工作人員為主，當工作人員發現身體有異狀，可立刻快篩，降低嬰幼兒受感染風險。有關遊民及列冊關懷的獨居老人，配送數量以每人5劑估算，將透過本府既有關懷服務體系發放，以降低其染疫風險。

縣長徐耀昌表示，初期苗栗縣確診個案還不多，第一線人力尚可將關懷包送至家中，隨著確診數爆增，關懷包不敷使用，目前已緊急採購並添增內容物，並將在5月30日起復供應，改請確診者家人持個案身分證、健保卡健保快易通截錄畫面或居家隔離單到所轄公所領取。

縣府因應疫情發展滾動檢討，持續改善關懷包的配送方法，民眾如有緊急需求，也可向各公所反映，由村幹事緊急協助配送。密切接觸者居家隔離所需快篩試劑則會由當地衛生所進行通知領取。