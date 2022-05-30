南投縣30日新增901人確診，由於疫情緊繃，衛生局決定明天（31日）起，開放64家合約診所為民眾接種BNT疫苗，接種對象包括12歲至17歲第1劑至第3劑；31日起各鄉鎮市衛生所針對就讀幼兒園滿5歲幼童，辦理BNT預約接種。

南投縣近來確診人數，每天都在900至1000餘人之間，衛生局盤點疫苗存量，加上積極爭取疫苗，預計明天還有疫苗將到貨，評估疫苗供應不成問題。

衛生局說，BNT疫苗接種採雙軌方式進行，本周兒童BNT疫苗由衛生所接種，年齡在5歲至6歲之間的幼兒，就讀私立及鎮市立幼兒園，本周5／31-6／2都可以就近到13鄉鎮衛生所接種，請家長記得攜帶幼兒健保卡及戶籍謄本；但6歲至11歲孩子已由學校列冊，請依原排定時間接種。

12-17歲及成人BNT疫苗本周由合約診所接種，可洽詢縣內64家診所接種，提醒65歲以上長者尚未接種第4劑疫苗，如與第3劑間隔已滿5個月，請盡速至合約院所接種。

另為提供幼兒家庭足量的快篩試劑，6月1日起，民眾可持0至6歲孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取5劑家用快篩試劑。尚無健保卡的新生兒或後續出生者，可於拿到健保卡後再領取。0-6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，依身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；周日皆可領取。提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

此外，南投縣今日公布死亡2人，累計12人（包括1例境外移入）。衛生局表示，南投市50歲女性接種1劑疫苗，5月11日出現全身無力症狀，16日採檢PCR陽性，27日因心肺衰竭死亡。草屯鎮91歲男性曾接種2劑新冠疫苗，有肺炎、缺血性心臟病病史，5月25日採檢PCR陽性，27日因心肺衰竭死亡。

依據傳染性肺炎確診死亡處理原則，確診者在隔離期間死亡（採檢日＋7），家屬可委由殯葬業者將死者以雙層屍袋包裹，每層屍袋1：10稀釋漂白水抹拭，並依《傳染病防治法》規定盡速火化。如是曾經是確診者，但完成檢疫隔離期滿7天因病死亡者，請家屬依據一般喪事處理方式即可。