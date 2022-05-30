嘉義市今起至6月7日陸續在21所國小施打兒童BNT疫苗，雖暫停實體教學，今返校接種疫苗學生數仍達9成。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今起至6月7日陸續在21所國小施打兒童BNT疫苗，雖暫停實體教學，今返校接種疫苗學生數仍達9成。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今起至6月7日陸續在21所國小施打兒童BNT疫苗，雖暫停實體教學，今返校接種疫苗學生數仍達9成。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今起至6月7日陸續在21所國小施打兒童BNT疫苗，雖暫停實體教學，今返校接種疫苗學生數仍達9成，嘉義市教育處長林立生透露，因全市校園施打期程至6月7日，目前傾向接種率達到一定程度再規畫何時復課，不過仍會整體評估，最晚周四6月2日公布下周是否恢復實體課程。

中央5月27日撥給嘉義市首批兒童BNT疫苗8500劑，今再到貨4500劑，經上周盤點疫苗數量後，市府另撥配4500多劑兒童BNT疫苗至社區診所，嘉義市長黃敏惠呼籲，請大家把社區診所的疫苗留給5至6歲未上小學的兒童。

黃敏惠表示，對家長的擔心都能感同身受，不管是否為嘉義市籍，攏是咱家己乀囝仔，嘉義市是雲嘉南的醫療中心，兼顧外縣市的醫療量能，服務對象擴及許多縣市，不過嘉市符合資格且尚未接種兒童疫苗人數達1萬7000人，會持續向中央爭取疫苗量到位，讓嘉義市的兒童疫苗接種率能夠提升。

林立生指出，今兒童BNT疫苗打開，共安排4所國小接種，截至中午前，有開放集中施打學校，學生回校接種率達9成，施打情形良好，校方和家長也貼心為學童準備運動飲料、巧克力等補給品，至於下周是否恢復實體課，會考量疫苗接種率和疫情發展狀況，最慢周四公布。