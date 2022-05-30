對於兒童此次受新冠病毒感染的嚴重病情，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說：「沒想到！」衛福部已速公布兒童重症指引和籌畫重症兒童基因分析，但此番努力仍讓焦慮的家長們無所適從！

嬰幼兒感染造成致命腦炎，在腸病毒或流行性感冒也常見。近日小兒科權威與衛福部前部長林奏延對兒童腦炎的醫治緊急呼籲：「應及早找出治療時間點，尤其兒童治療不只要救活，更要『沒有後遺症的治療』。」

以下就3種不同病發時程、致病機轉和防治策略，提供學童父母與相關醫護人員「早期」防治嬰幼兒致命腦炎的參考。

一、急性猛爆性腦水腫：好發於感染的早期，在兒童流感、腸病毒和新冠病毒均有文獻報告，且東方兒童較多。來勢快又兇、多半先高燒後，在基因體質對發熱敏感者，導致腦部的粒線體功能下降，腦神經受損，同時因持續高燒使血腦屏障崩解，這些因素加成造成全腦水腫而持續嘔吐和抽搐，病理解剖發現擴散性腦水腫，腦壓高而少有發炎或病原的蹤跡。

預防之道在避免感染，或感染後避免發燒。注意補充能量，避免飢餓時能量耗損，影響粒線體功能，讓血腦屏障正常運作，防腦水腫，需要重症加護專家降腦壓和控制抽搐。

二、病毒性腦炎：幼兒有先天免疫缺陷或免疫發育缺失，例如早產兒沒經胎盤獲得保護抗體或免疫低下者抗體不足，面對感染後，病毒易由鼻腔或血液擴散到腦部發炎，病理可見脊髓液或腦部有病毒和淋巴球的侵潤，即病毒本身在致病。

預防之道在於早期檢視病毒量和免疫力，唾液或血液的病毒量(Ct值)與中和抗體，最好3天內使用抗病毒藥或用對抗此病毒的特殊高效價單株抗體；若此抗體已被免疫逃脫而呈無效時，宜考慮高抗體效價的恢復期血漿。

三、壞死性腦病變：時程上是感染後，因免疫病理出現腦部（深部腦灰質和腦幹）組織壞死為主，看不到明顯發炎，但可能合併全身性細胞素風暴（而非病毒本身致病）和侵犯多器官，尤其東方人多，在流感、腸病毒、細菌、黴菌和新冠病毒感染的有些個案有家族病史，可能與免疫基因體質相關。此不同於急性出血性腦炎（會在腦組織看到出血和大量白血球浸潤於腦的神經髓鞘）。

預防之道要避免有家族史或基因體質者感染，或在感染後但未發病之前早投予抗病毒藥，避免後續引發免疫病理致病。針對免疫細胞素風暴，也得早用脈衝類固醇、靜脈球蛋白（IVIG）或標靶細胞素治療，效果較佳。

綜言之，由於嬰幼兒難有疫苗或藥物可用，且流感、新冠肺炎、腸病毒均是RNA病毒易突變，可預期疫苗和單株抗體也會被免疫逃脫而失效；未來防疫最難處仍是免疫弱勢的嬰幼兒！須對不同兒童腦炎致病機理，早期正確給予積極退燒補充能量、抗病毒藥或抗體、或用免疫節劑，讓兒童健康在疫情流行時不受傷害！（作者楊崑德為馬偕兒童醫院研究室主任、台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長，林達雄為馬偕紀念醫院兒科部主治醫師）