國家海洋研究院建置「國家海洋資料庫及共享平台 ( NODASS)」， 並於今(30)日舉辦正式啟用典禮，資料庫及共享平台共蒐整 國內外109 項海洋資料集，期望透過資料庫建置，推動全國海洋資料整合、應用與共享，發揮海洋研究群聚效益，以科研繁榮國家。 NODASS 啟用典禮邀請行政院政務委員張景森(視訊與會)與海洋委員會副主任委員蔡清標等人共同出席見證，並邀請海洋相關貴賓先進同步上線共襄盛舉。典禮現場並進行平台介紹及功能展示導覽，期待透過海洋資料庫之建置整合，促進海洋資訊流通，加深海洋基礎資料附加價值，以龐大科學基礎資料作為政府未來海洋施政策略強而有力的後盾，共創海洋國家永續未來。

國海院院長邱永芳表示，NODASS 建構三大海洋領域資料，包括 3 億 5 千 6 百多萬筆水文資料、7 萬 9 千多筆生態資料，以及 43 萬 4 千多筆國土變遷資料，並能窺探船舶蹤跡、海洋時空探索與全球混合坐標海洋模式等功能。這些長期性、應用性、基礎性之調查研究成果，是海洋大數據的主要來源，更是國家寶貴的資產，需要善加整合運用，才能充分發揮效益。

國海院並於同日(30)下午舉辦線上應用講習會，講述資料庫之發展規劃系統架構及功能、以及資料庫應用等 3 大主題，會上並針對資料庫實際運作、功能開發、使用海洋資料及資訊服務之技術分享等議題，和各與會先進共同討論及交流分享。國內產官學研界對於NODASS均給予高度肯定，更期待透過海洋資料整合建置、應用及流通共享，打造海洋智慧治理與科技服務，迎向優質海洋國家。