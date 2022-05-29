眾人接力放流魚苗。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

台北市福智佛教基金會29日在後龍外埔漁港舉辦魚苗放流活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊及農業處長陳樹義等人，帶領民眾將裝有魚苗的水桶接力傳遞回歸大海，共計放流4萬1500尾黃鱲鰺魚苗，期待藉由本次魚苗放流的活動，吸引更多人關心海洋議題，一同共襄盛舉維護海洋生態環境，讓海洋生態能夠永續發展。

苗栗縣府指出，近年來海洋資源受人為過度捕撈及環境生態破壞，海洋生物生存嚴重受到威脅，苗栗海岸線長達50公里，海岸景觀優美，縣政府近年來陸續在外海投放人工魚礁，改善海底棲地環境，復育漁業資源，已有顯著成效。

為增加生機，縣府每年同意許多善心團體在本縣進行魚苗放流活動，透過民眾親手將魚苗放回大海的過程，以寓教於樂的想法落實生活環境教育，加上近年縣府積極推動慢魚計畫，也讓本次魚苗放流活動別具意義。

今日上午在後龍外埔漁港舉辦魚苗放流，副縣長鄧桂菊、農業處處長陳樹義帶領民眾一同體驗魚苗放流，首先由法師帶領大家一起念誦放生儀軌，給物命法布施，接者由法師、副縣長鄧桂菊等貴賓將大悲咒水加持至魚苗桶中，而後由民眾齊心接力傳遞魚苗桶放流至海洋中，期盼能增加當地海域漁產資源，共同為海洋生態永續發展盡一份心力，也讓海洋環保意識向下扎根。

副縣長鄧桂菊說，福智佛教基金會近年已多次舉行放流魚苗的活動，去年在外埔及苑港等2大漁港放流了黃鰭鯛、黃鱲鰺及黑鯛共21萬3100尾；今年已在苑港漁港與外埔漁港放流了11萬2500尾烏魚及4萬2500尾黃鰭鯛，加上今天放流的4萬1500尾黃鱲鰺魚苗。

縣府農業處指出，今日放流的魚苗是經過抽查、無藥物殘留符合規範的魚苗，並且放流魚苗的種類也是經過挑選，適合本縣海域生存的黃鱲鰺魚苗，希望藉由牠的高生存率及高產卵量能夠增加周遭海域漁業資源，彌補自然生產力的不足。藉由魚苗放流活動，鼓勵大家一同保育海洋，維持自然生態的平衡，同時也呼籲民眾千萬不能隨便野放，要視氣候、環境，選擇適合的魚苗種類，並且通過藥物檢測等才能進行放流，以免放流的魚苗無法生存，壞了原本培育海洋生命的美意。