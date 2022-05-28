松山霞海城隍廟連續三天發放快篩試劑給需要民眾。今天一早費鴻泰在現場，跟國民黨正式提名的市長候選人蔣萬安委員一起協助發放。（立委費鴻泰提供）

疫情肆虐，立委費鴻泰先前也確診，不過，自PCR確診後，費鴻泰透露，接受到很多好朋友關心，實在很窩心。 現在正是五月報稅期，雖然自己確診，但費鴻泰每年的報稅服務不間斷，今晚剛完成今天的第四場報稅服務，未來假日每天都有四場到社區報稅服務。

費鴻泰表示，確診後為了不讓其他民眾有被感染的危險，遵守政府防疫規定7＋7天的自主居家隔離照護，保護自己跟他人。

由於近期疫情嚴峻，在本周期間，松山霞海城隍廟連續三天發放快篩試劑給需要民眾。今天一早費鴻泰在現場，跟國民黨正式提名的市長候選人蔣萬安委員、選區內的其他議員們一起協助發放。這也是費鴻泰正式解封後，參加公開的第一場活動。

費鴻泰說，這三天要發放1.2萬劑，霞海城隍廟主委沈錫祺邀請民意代表來共同來發放，也希望政府、民意代表一起關心民眾健康，並且加強防疫讓民眾生活安心。

縱使今年疫情嚴重，費鴻泰今年仍持續協助民眾報稅，克服萬難在信義、南松山區進行。費鴻泰請服務的同仁們快篩陰性、量額溫、酒精消毒、民眾與工作人員隔板，要把防疫措施做好。費鴻泰希望可以在最安全的情況幫大家服務，讓民眾不用跑國稅局也可以直接報稅。

參與報稅服務活動的民眾們，對費委員都表示很感謝，並且說：「費鴻泰是服務到家的好委員。」