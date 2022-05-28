新北各地傳出鳥類繁殖期雛鳥落巢，市府說，民眾伸援前先停看聽，切勿第一時間帶離現場，幼雛鳥在親鳥照顧下更有機會在野外生存；景觀處辦理樹木修剪認證課程時也加強宣導。

住在三峽區台北大學特定區的萬小姐今天告訴中央社記者，日前社區一隻正在學飛翔的紫嘯鶇幼鳥，誤闖沒有營業的商家內，遭鐵門隔絕飛不出來，親鳥在外心碎的鳴叫2天，引起居民注意。

經通報野鳥協會的「葛瑞斯媽媽」、北大京都社區管委會、服飾商家、寵物店等聯手，在狹小空間展開搶救超級任務，長時間努力終於成功將紫嘯鶇幼鳥救出並灌食，希望回到親鳥身邊。可惜，因鳥寶寶受困太久、脫水而離世。

社區聞小姐告訴中央社記者，現在是鳥類繁衍季節，因應夏季颱風可能造成災害，各地正努力修剪樹木，往往造成不會飛的雛鳥或學飛幼鳥落巢，社區有些動保人士會在枝葉叢中尋找落鳥，但效率不佳。

新北動物保護防疫處副處長黃嘉文接受電訪表示，新北景觀處跟各地區公所都有與修樹包商宣導，要注意鳥類在樹上築巢的情形。若民眾發現落巢幼鳥，可通知撥打1999或02-29596353動物救援專線協助處理。

動保處說，每年4月至8月是鳥類繁殖與育雛學飛的高峰季，都會接到大量救援通報，建議愛心民眾伸援落難小生命前先「停、看、聽」，保持距離觀看幼鳥健康狀況與安危，聽是否有親鳥在附近鳴叫呼喚，以免誤帶離幼鳥，讓民眾愛心變親鳥傷心。

動保處說，若幼鳥落巢可試著將牠放到樹枝上，若是還不會飛、全身絨毛、羽翼未長齊、需親鳥照顧的雛鳥，可戴手套或隔著紙巾將雛鳥抱起來放回巢內。

新北市動保處28日表示，若民眾發現落巢幼鳥，建議先保持距離觀看幼鳥健康狀況與安危，聽是否有親鳥在附近鳴叫呼喚，以免誤帶離幼鳥，讓民眾愛心變親鳥傷心。圖為三峽區台北大學特定區民眾緊急救援受困紫嘯鶇幼鳥。（圖/ 中央社）

動保處表示，近日也獲報民眾因整理枝葉過程發現鳥巢掉落，新店動物之家救援，動保處獸醫師檢查確認為領角鴞雛鳥，因還沒有自行進食能力，送往台灣猛禽研究會協助收容。

景觀處表示，依「新北市樹木維護修剪作業方式及技術要領」，包商修剪前應注意是否有鳥巢或其他動物、並避開鳥巢及持續觀察，避免造成影響或受傷；若無法避開應將鳥巢、落鳥放置於相近安全位置再修剪。

景觀處表示，因新北幅員廣大，由各區公所、學校、私人社區自己維護樹木，景觀處定期辦理相關教育訓練課程以瞭解樹木保護相關政策及技術要領。另會在每年樹木修剪認證課程，邀相關工程單位參與宣導，以保護自然生態。（編輯：張銘坤）1110528