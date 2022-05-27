新竹市議會今進行市政總質詢，國民黨市議員張祖琰、林耕仁等人持續關心慈雲路空橋規畫進度，對此市府回應，針對慈雲路空橋，市府會盡快啟動規畫設計，預計會在1年內完成，於明年編入部分工程經費，同時，也會聆聽且尊重居民意見，做出民眾期待的最佳方案。

市議員張祖琰、林耕仁對市府聽進民眾心聲，捨棄地下道構想，回歸空橋設計表達肯定，但要求市府說明目前進度。都發處指出，先前基於民眾在埔頂三路跨慈雲路有通學的需求，因此近年陸續提出人行陸橋、地下道的規畫，後來也按民眾希望，確認不蓋地下道改採空橋方案，並優先推動慈雲-埔頂三路段空橋規畫設計，整體工程經費初估為2億元。

工務處指出，市府目前正進行空橋（慈雲-埔頂三路段）規畫設計的前期作業，該規劃設計案預算經費1000萬元，包含空橋細部設計等，並會妥善與居民溝通，將民眾意願納入評估，找到最佳空橋方案，也才能因應設計來編列明年經費，啟動後續空橋工程作業。