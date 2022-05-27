快篩陽性經醫師確認後，雙方認知無誤就視同確診新制在26日上路，中央流行疫情指揮中心呼籲，採實體診察就醫方式的民眾，依循醫院的動線、切勿直接衝進候診區域。

有醫師分享新制上路首日執行情形，小兒科醫師詹前俊遇到有快篩陽個案衝到診所要求開藥，讓其他候診的病患嚇壞了；診所每天都有小寶寶、老人前往接種疫苗，快篩陽就診者冒然衝進診所恐讓健康寶寶、老人暴露在染疫風險中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，快篩陽的民眾別直接衝進診所，診所門口會有告示，應依動線、流程等候看診，並在報到時主動告知快篩結果，第一時間分流。

北市府推出防疫急門診和車來速。目前北士科、木柵機廠和中正紀念堂的3個車來速站，一天可以處理4,000多人，如果將中央設在松山機場的防疫急門診的量能算進去，一天就可以處理9,200多人，不但有效解除掉醫院急診的壓力，避免掉重蹈香港醫院急診被擊垮掉的覆轍，也避免掉很多原本不會被感染的人，因為都擠到醫院急診而被感染的風險。

另外，快篩陽須經醫師診斷才是確診，醫師診斷本來就是一種醫療處置，就和一般就醫一樣，還是要支付掛號費、診察費等費用，線上看診同樣適用。

指揮中心發言人莊人祥指出，費用多少各醫療院所有不同收費標準，掛號費、開立藥物、開藥天數等，可能會讓總費用不一樣；病程需要開立口服抗病毒藥物、清冠一號等均屬公費項目，民眾僅需支付掛號費等，不會產生額外藥費。