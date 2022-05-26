新北今新增1萬7632例確診，比昨少3718例，居隔列管1萬941人，居家照護有14萬855人，可解隔8906人、預計康復解隔1萬6412人。新北市長副市長劉和然今在疫情說明會表示，從本土確診曲線圖來看，雖有微下降，但因「快篩陽視同確診」今天上路，會再觀察幾天，後續有變化會再報告，衛生局長陳潤秋補充，今運作一切順暢無塞車。

劉和然說，新北從5月1日不斷呼籲「快篩陽視同確診」，雖然中間經過波折，但終於今天實施，快篩陽民眾在家可以進行遠距門診，新北所有遠距診次已增加，或請親友代為門診，民眾親自去可至16家醫院防疫急門診、板橋江翠社區防疫急門診或18處社區篩檢站。

劉和然提醒，快篩陽就醫以遠距診療為主，若有必要外出至防疫急門診、社篩站請遵守，外出時務必佩戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送，雙方應全程佩戴口罩，並遵循院所規劃的就醫動線與流程。

「快篩陽視同確診」第一天上路，衛生局長陳潤秋說，目前33家醫院會每周提供843次視訊診次，其中23家會提供快篩陽判定的視訊診療；另976家基層診所提供視訊門診，其中391家提供快篩陽確認的診療，29家衛生所也都會視訊及快篩陽的確診的診療，今天上午並無聽到塞車狀況，也跟各篩檢站有聯繫，目前回報也一切順利。