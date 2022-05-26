疫情圖示

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中央26日公布新竹縣新增2282例確診案例，分別為1121位男性和1161位女性，12歲以下320人，65歲以上167人，多數為18到64歲青壯年佔7成2。無症狀者2249人佔9成85，目前新竹縣居家隔離914人、居家照護23599人。

2282例地區分布為竹北市775例、竹東鎮417例、湖口鄉430例、新豐鄉214例、新埔鎮103例、關西鎮89例、芎林鄉76例、橫山鄉27例、寶山鄉49例、北埔鄉18例、峨眉鄉10例、尖石鄉47例、五峰鄉27例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

因應中央26日起快篩陽性可由醫事人員判定確診，新竹縣民請前往縣內7家醫院防疫門診、5家公費PCR採檢診所，或預約61家診所或衛生所視訊診療，由醫師評估確認，以上管道均提供診療、確診判斷與有症狀領藥（不含口服抗病毒藥）服務。

衛生局指出，民眾快篩陽性經醫師評估為確診，據通報資料顯示，多數確診者均屬無症狀或輕症，並不需要使用抗病毒口服藥物。

確診後如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀之輕症民眾，請利用通訊診療以電話或視訊看診，避免前往人潮雍塞的急診室，以免增加群聚感染風險。

若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往為輔。

如屬居家照護對象，應以1人1室為原則，同為確診者得多人1室並進行7天隔離。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離，解隔後進行7天自主健康管理，同時自主回報後等候簡訊通知，或利用中央推出的「數位新冠病毒健康證明」平台查詢列印通知書，若仍查無資料，確診者可以上縣府網站填寫申請補發通知書表單，接觸者可向隔離地點的衛生所申請。