臺北榮民總醫院今日宣布，中正紀念堂「車來速」防疫急門診，自5月28日(星期六)起，增加提供開立抗病毒藥品服務，過程採全預約制，不接受現場掛號，提醒符合適應症的民眾，務必先至網站完成掛號，並攜帶健保卡及快篩陽性檢體到場。

指揮中心日前宣布，5月26日起，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確診。新制上路後，需要PCR採檢的的民眾已逐漸減少，臺北榮總自由廣場「車來速」防疫急門診原四線道採檢，28日起將改為2線道看診，視病情開立抗病毒藥物，另2線道仍維持原有採檢與領一般症狀緩解藥品，視實際需要機動調整。

由於快篩陽性病人確診評估及開立抗病毒藥品費時較長，臺北榮總採全預約制，不接受現場掛號，提醒符合適應症的民眾務必先至臺北榮總網站完成掛號，並攜帶健保卡及快篩陽性檢體到場，由醫師問診判定後完成法定通報程序，並開立抗病毒藥物，如無法判定，則仍建議另作PCR確診。

臺北榮總提醒民眾，抗病毒藥品有其使用上的適應條件與用藥安全注意事項，也是國家珍貴的防疫資源，請勿重複申請以免影響健康且有觸法之虞。