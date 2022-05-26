身兼民眾黨基隆黨部主委的立法委員邱臣遠，26日宣布成立「基隆民眾防疫小組」，由民眾黨的議員參選人以實際行動，投入協助基隆民眾防疫的相關問題。

邱臣遠表示，基隆市民確診率12％全國最高，染疫致死率也超過千分之1.02，排名全國第四。醫療量能與照護人力的問題需要中央盡快協助解決。

另外邱臣遠也指出，今日起快篩陽經醫師診斷後即確診實施後，確診數將激增，屆時會需要中央超前部署，盤點地方能投入第一線進行遠距診療及開立處方簽作業的醫療院所及社區藥局。否則新政策一開放，大幅上升的確診數恐怕會大幅拉長民眾視訊看診與給藥的時間。

民眾黨提名的議員參選人也宣布將協助民眾處理各種疫情期間面臨的問題，信義區參選人紀珈表示，將協助民眾處理防疫保單的法律諮詢服務，並協助沒有親友能領藥的確診者代為領藥。仁愛區的參選人李依芩則是表示將協助有需要的攤商、店家進行紓困申請。

中正區參選人林毓峯則是表示，將協助確診民眾送餐、快篩借用等外送服務。中山區參選人徐佑昇則將免費提供民眾行政程序的相關諮詢，也將組成民眾清消大隊，降低市民染疫風險。至於安樂區的參選人劉韋巡，雖然因確診仍在隔離中，但他也表示將在解隔後，投入協助地方上的社區消毒與環境清消。

邱臣遠也呼籲政府應注意保留負責中重症病人照護的緊急醫療照護人力、研議提供12歲以下、65歲以上長者公費快篩試劑、並盤點遠距醫療量能，提升居家照護關懷和視訊診療即時性等三點訴求，協助基隆度過疫情難關。