台中市新增本土確診案例破萬，醫療單位擔負測重任，中國附醫檢驗醫學部發現，計有44筆新冠核酸檢測報告異常，應為陰性誤為陽性，立即主動通報台中市衛生局與疾病管制署

，也向檢測者與與家屬致歉。

市府今日在防疫記者會表示，醫檢人員每天檢驗大量檢體

，承受工作壓力，院方一一向個案溝通取得諒解，44管中另為2名民眾提供陰性報告證明，以助其順利返回工作崗位表達開立請假證明。

中國附醫指出，計有44筆新冠核酸檢測報告異常，該院第一時間配合修正雲端病歷、健康存摺與法傳系統報告，並立即對受影響的病人或陪病家屬主動通知說明，均可獲病人與家屬的理解和包容。

另主動為兩名民眾提供陰性報告證明，以助其順利返回工作崗位。

中國附醫說，該院同時舉行團隊會議，針對實驗室與相關流程進行改善，檢測作業皆達正確無誤，因本次異常事故造成病人與家屬的不便，中國附醫深表歉意。

中市府提醒，對抗新冠肺炎疫情，請市民朋友儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節、戴口罩及維持社交距離等防疫措施，減少不必要的集會活動，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，以維護自身及家人健康。