國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天針對台北、上海雙城論壇做出評論，他認為，舉辦的前提是中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等，才有舉辦的意義。對此，同樣將代表民眾黨出戰台北市長的北市副市長黃珊珊表示，雙城論壇是台北、上海已舉辦10年的活動，對兩個城市來說非常有建設性。

黃珊珊指出，雙城論壇保留台北和上海對話的管道，是台北上海已經舉辦10年活動，這活動對兩個城市，非常有建設性，有文化藝術體育交流，中華民國是主權獨立國家，台北市身為首都，有自信跟全世界各城市交流，雙城論壇是當然會繼續舉辦。

至於被問到蔣萬安罕見動怒，對於政府在疫情嚴峻下，卻只關心中正紀念堂轉型退場，痛批「政府是吃飽太閒」有何看法？黃珊珊說，中正紀念堂現在已經轉型成台北市的防疫堡壘。

黃珊珊強調，中正紀念堂有他的歷史問題，但現在如何對台北市民有好處才是最重要，歷史有他的是否對錯，都有一定的價值，不管喜不喜歡都存在，但要如何讓這個地方可以造福市民，才是最大的貢獻。