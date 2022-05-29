疫情重創觀光產業，花蓮縣政府決定超前部署振興觀光，即起至11月30日止，遊客或旅行社帶團，入住縣內合法旅宿並前往指定旅遊地點，即有機會將Tesla開回家，而旅行社帶團到花蓮，除可獲獎勵金，期間帶團人數最多者，還有高達30萬元的額外獎金，盼能透過祭出獎勵方案，復甦觀光生機。

各行各業近期飽受疫情影響，其中，觀光產業更是首當其衝，甚至即將到來的3天端午連假，花蓮旅宿住房率僅3成許，十分慘澹，業者苦不堪言，中央雖將在9月投入55億元振興觀光，但縣府決定超前部署，分別對遊客及旅行社祭出2大旅遊獎勵方案。

觀光處指出，獎勵方案一為「特斯拉等你抽」，不論是自由行或參加旅行團者，即起至11月30日期間，在縣內合法旅宿業住宿並前往活動任一指定旅遊點或活動，即有機會將Tesla汽車或Gogoro機車帶回家。

方案二即針對旅行社，觀光處表示，即起至11月30日止（7、8月除外），帶30人以上團體在縣內合法旅宿業住宿並前往任一指定旅遊點或指定活動，每家旅行社可獲最高9萬元的帶團獎勵金，且帶團人數之冠者，還能額外獲得30萬元獎金。

由於2種獎勵方案須前往指定旅遊點或指定活動，觀光處也將其條列，旅遊地點包含大石鼻山步道、七星潭、花蓮縣考古博物館、吉利潭及碧赫潭等人氣景點，活動則是赤科山與六十石山金針花季、星光音樂會、太平洋溫泉季等特色活動，詳情可至官網（https：／／trip.hl.gov.tw／）查詢。

觀光處長張志翔表示，今年2、3月疫情和緩之際，縣府已預先針對旅行社及遊客規畫2大獎勵方案，替觀光振興做好準備，並於3月底邀請全台500家旅行業者到花蓮參加「2022太平洋國旅觀光論壇暨產業媒合會」，透過論壇及辦理觀光景點踩線，並宣傳獎勵方案，藉以鼓勵民眾能於疫情趨緩時到花蓮旅遊。