鴻海(2317)今（31）日召開股東常會，通過2021年財報、盈餘分派案及旗下富智康（FIH）印度子公司Bharat FIH Limited（BFIH）擬申請在印度IPO掛牌上市等案，決議擬配息5.2元。會中順利完成4席董事及5席獨董全面改選。

展望後市，劉揚偉表示，目前看來上海封城對整體供應鏈影響已逐漸趨緩，包括新產品開發等，目前看來均朝向正向發展，因此對下半年供應鏈穩定度相當有信心。他指出，年初時預期今年營運展望約略持平，目前對第二季及全年展望看法優於年初預期。

鴻海2021年合併營收創5.94兆元新高、年增達11.87％，營業利益1489.59億元、年增達34.41％，創近5年高點。歸屬母公司稅後淨利1393.2億元、年增達36.86％，創歷史第三高，每股盈餘（EPS）10.05元、睽違13年再賺1股本。

鴻海董事長劉揚偉指出，去年雖受疫情影響，導致工作型態及供應鏈產生劇烈變化及不確定性，但受惠消費電子產品需求暢旺、元件銷售提高，帶動營收年增達雙位數，毛利率、營益率、淨利率「三率」均較前年提升。

展望2022年，受地緣政治、疫情及通膨影響，劉揚偉指出市場波動更大也更具挑戰。雖然部分零組件供應吃緊狀況紓緩，但能見度要到下半年才會明朗，將持續透過優化管理、調整產品組合、專注技術研發，來穩固市場地位、持續改善獲利能力，達到EPS極大化目標。

劉揚偉預期，今年四大產品線營收將以元件及其他產品成長最顯著，雲端網路產品則持續擴大領先，預期伺服器需求預期持續成長，雲端服務供應商（CSP）產品為重要成長動能之一。消費智能及電腦終端產品表現預期將回歸平穩，將持續專注於高階及利基產品。

劉揚偉指出，資通訊（ICT）本業每年產生的穩定現金流，除足以支應每年穩定的現金股利配發，亦將作為鴻海發展新業務的後盾。3年來集團針對新事業的布局已逐漸開花綻放，今年在量子計算、伺服器、元宇宙、電動車、半導體等領域均將有新布局。

劉揚偉表示，疫情、通膨、國際地緣政治風險、貨幣緊縮政策、調高利率等使總體經營環境日趨複雜，變化或波動更難以預測與掌握，鴻海將持續密切關注總體環境變化，審慎擬定最佳經營策略，並秉持「永續經營＝EPS＋ESG」理念持續精進。