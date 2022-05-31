鴻海(2317)今（31）日召開股東常會，董事長劉揚偉表示，過去3年雖遭逢國際貿易紛爭及疫情衝擊，但並未影響集團營運成長腳步，3+3新事業布局發展亦如期進行，同時揭示未來3年半導體、電動車、B5G次世代通訊布局，指出鴻海已投入低軌衛星領域研發。

劉揚偉指出，鴻海全球共有137個廠區／辦公室、涵蓋24個國家地區，得以彈性調配產能及資源，這樣的優勢在疫情期間更為明顯。鴻海EMS去年全球市占率自40.9％升至42.9％。其中，伺服器營收約占1兆元、占台廠比重達近5成。

電動車客戶基礎持續擴大、建構產業鏈，MIH聯盟會員數截至30日已達2360家，橫跨64個國家地區。半導體方面布建多元產能、完整上下游產業鏈，新世代通訊持續進行資源整合，深耕B5G車聯網技術，並對元宇宙展開布局。

而鴻海過去一年加速F2.0數位轉型升級，效益持續發酵，如透過採購供應鏈數位化，使工廠庫存水位降低15％。透過S/4 HANA數位核心，MRP加速月結速度達50％、加速月末庫存結算效率達80％。燈塔工廠逐步運作維護，目標超過50座。

劉揚偉表示，上任董事長3年以來，雖然整體環境先有國際貿易關係緊張、隨後又遇上疫情衝擊，但並未影響鴻海成長腳步。但鴻海過去3年營收年複合成長率（CAGR）達4.2％、獲利年複合成長率達7.8％，要感謝全體員工努力及股東支持。

鴻海過去3年在電動車方面，已完成0到1的建設與布局，搭建了一站式服務基礎、提供開放平台、建立營運本地化（BOL）商業模式。目前在台灣、中國大陸、東南亞、中東、歐洲、美洲都有合作夥伴，讓全球看到鴻海發展電動車的創新模式與競爭力。

半導體部分，鴻海在對標3+3發展策略上逐步推進、成果陸續呈現，除了關鍵晶片產能已依需求逐步擴增外，也持續聚焦車用半導體開發，包括與車廠共同設計車用微控制器（MCU）及系統單晶片（SoC）、車用電源管理晶片。

此外，鴻海研究院投入未來5～7年次世代技術，將是鴻海長期發展半導體的重要力量。展望未來3年，劉揚偉指出，鴻海全球電動車布局將持續有序發展，客戶會越來越多元，從新創車廠開始，也會新增傳統車廠。

劉揚偉表示，鴻海全球整車製造產能會逐步建立，關鍵零組件及軟體目標布局也會搭配整車進度逐步落實。目標2025年全球市占率能達5％、電動車產業營收規模達1兆元，每年電動車出貨量達50～75萬台。

而半導體各個專案未來3年均將陸續開花結果，包括MCU、光學相控陣列（OPA）的光達（LiDAR）及1200V/800A的功率模組，均將於2024年量產。碳化矽（SiC）元件將應用於車載充電器、充電樁等，目標在2025年車用小IC都能有鴻海自有方案供客戶選擇，並透過自有產能、自有設計產品，目標成為首家提供不缺料供應能力的EMS廠及車用次系統廠。

B5G次世代通訊方面，劉揚偉指出，在鴻海研究院統籌設計下，已正式投入低軌衛星領域研發，包括LEO衛星通訊酬載自主研發、自建地面接收站。

最後，劉揚偉預告10月18日將舉辦第三屆2022鴻海科技日，除了展示量產版的Model C，會另外推出2款全新設計的新車款，會讓大家耳目一新的車款。