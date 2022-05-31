一名女網友表示，昨日下午逛街時，突遭一名陌生孩子罵「大胖子」，雖然孩子的父親要求孩子道歉，但孩子母親竟跟著身邊朋友譏笑她，令她傻眼說，「孩子還小，長大我看你怎麼教育他」，貼文曝光，不少網友也怒罵「真的很沒水準，很多會生但不會教」。

原PO昨（30）日於臉書社團《爆怨公社》指出，傍晚和先生到台中麗寶逛街，期間突有一名陌生的孩子走到她面前，並用手指著原PO說「大胖子」，她當場傻眼，並詢問孩子的父母「你們怎麼教育孩子的，指著我說大胖子很誇張，也非常沒水準。」孩子的父親請孩子親自向原PO道歉，但孩子看起來非常不情願。

原PO見孩子已道歉，也不願再追究，本以為事情就這樣結束了，沒想到孩子的母親竟和朋友用手不斷指著她，甚至開始大笑，她拿出手機反拍，對方才停止笑聲，她無奈地說，「可能我真的很胖，那名孩子也是說實話」，但自己是生產完後才變胖，已經很努力在瘦身。

最後原PO說，那名孩子的教育是他父母的責任，若他的父母不教，未來吃虧的還是它們，「你孩子還小，如果長大了，我看你怎麼教育他」。

遭遇曝光，引發網友議論，「沒教養的父母，教出沒教養的小孩」、「也難怪小孩子會這樣, 因為父母身教就如此」、「這真的好沒水準」、「很多會生不會教」、「真的很沒水準失敗的教育，可憐的孩子」、「超級傻眼恐龍家長欸」。