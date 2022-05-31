藝人大S（徐熙媛）與「京城四少」汪小菲於去年11月宣布結束10年婚姻後，感情生活雖各自精采，但前夫汪小菲卻不斷鬧出風波，昨（30）日更突然在微博上爆料「大S服用違禁藥」，隨後馬上刪文，掀起大陸網友熱烈討論。而去年11月汪小菲的母親張蘭曾聲稱兒子與陳建州（黑人）因政見不同發生口角，汪事後在微博發文道歉並否認此事，如今卻有部分網友認定確有其事，因此紛紛前往陳建州的微博留言洗版，甚至要求他「再打一次汪小菲」。

汪小菲日前遭台灣狗仔葛斯齊爆料婚內出軌，並曝光他喝酒後與陌生女子親密交纏的照片，而汪小菲得知消息後也在微博上承認自己酒後失態，但強調他與大S早在去年2月就開始商議離婚細節，認為這不算出軌，接著又2度發出毀滅式文章爆料「徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物」，每個月還花他100萬台幣，立刻引起軒然大波，沒多久後他就刪掉文章。汪小菲還被眼尖的網友發現，他在第一篇的聲明中曾重新編輯過，悄悄將「S」拿掉，似乎想與大S切割關係，反遭網友批評「太不留情面」。

加上大S隨後也透過經紀人跳出來澄清「沒有做違法的事也沒有多拿他一毛錢」；S媽為了保護女兒，甚至難過公開大S因生產完後曾癲癇發作而必須要靠藥物控制的病況，令網友相當心疼，更加力挺大S。

此外，去年大S與汪小菲離婚時，張蘭也突然在直播中爆料汪小菲與陳建州（黑人）曾因政見不同發生口角，汪小菲還被陳建州按在地上、掐著脖子。事後，汪小菲親自發微博否認並向陳建州道歉，強調兩人是很好的朋友，沒有因為任何價值觀和立場吵架。

但部分大陸網友似乎仍認定確有其事，因此從昨（30)日開始紛紛湧入陳建州的微博洗版，表示「再打一次汪小菲好不好」、「別打球了，來打汪小菲」、「建州，汪小菲又欠打了」，但也有其他網友認為留言洗版的人都只是為了看熱鬧，再度引發熱議。