現年43歲的陳喬恩，曾飾演無數愛情偶像劇，尤以《命中註定我愛你》最為經典，隨後她轉往大陸發展同樣獲得廣大影迷喜愛。2022年3月她閃婚大馬富二代男友Alan曾偉昌，新婚生活平淡美滿，今(30)日她向大家透露，經常收到留言諷刺她戀愛腦不工作，甚至詛咒她婚姻不幸福，為此親揭推掉工作主因。

陳喬恩說，她自認不愛說心裡話，但因為職業選擇，無論是否願意，總會有很多不相干的人來評論，她昨日受訪被問到，想對粉絲說些什麼話，「我想對他們說感謝和抱歉」。她坦言，有時候收到粉絲給她的留言，大多數是善意的，有些瘋狂咒罵她，「諷刺我戀愛腦不工作，詛咒我婚姻不幸福」還有人看她慢生活過得開心，苦口婆心勸她「工作的女人才發光啊」。

緊接著她提到2年來慢生活原因，「我確實推了很多工作上的邀約，最大的原因是因為我的貓咪有癌症」她透露，接一部戲要半年，節目至少3、4月，更何況疫情需來回隔離，「就像家裡有一個生病的老人家，萬一我離開太久牠見不到我病情惡化了，那對我來說會是永遠的遺憾，永遠在心上的痛。」

面對部分粉絲不理解，陳喬恩透露，她現在做任何決定都要思考再三，考慮現在做的這個決定，未來會不會後悔，「我相信人的一生其實都是註定好的」人生很多她要做正確的事，「因為人生是你自己的，和任何人無關」她也告訴大家，她其實也很想念工作，生命此刻給的是什麼樣的狀態，「就好好活在當下吧」。