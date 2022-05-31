國內疫情持續升溫，彰化縣從今天起開始發放首批快篩試劑，給低收、中低收等弱勢朋友，美人5支快篩試劑。(吳建輝攝)

社會處表示，全縣共設立37個快篩試劑發放站，依村里分時段發放，也體恤有些工作較晚民眾，因此將發放時間延至晚間7點，方便民眾領取，讓民眾能夠在最快速的時間領取快篩試劑。(吳建輝攝)

國內疫情持續升溫，彰化縣從今天起開始發放首批快篩試劑，給低收、中低收等弱勢朋友，每人5支快篩試劑，王惠美說，預計將發放30萬3530支，共設37個領取點，但若是行動不便、獨居長輩、遊民等，將會透過社工、里幹事等人專人親送。

彰化縣長王惠美31日一早就到埔鹽鄉公所前廣場視察快篩試劑發放，埔鹽鄉長許文萍也陪同，王惠美表示，目前彰化每天都有3、4000人確診，因此提醒鄉親朋友有症狀就要快篩，而弱勢朋友購買快篩不易，因此從今天起開始發放30萬支快篩，給縣內弱勢朋友。

王惠美也指出，除了弱勢朋友之外，即日起針對安養機構也加強每周２次快篩，發現長輩確診後就盡速發放抗病毒藥物，以降低致死率，另外縣內58間社福機構也在上周就主動發送快篩試劑，時時場握住民身體狀況。

埔鹽鄉長許文萍說，感謝縣長照顧低收、中低收的鄉親，有些長輩不會用3C，也不會用快篩，根本不知道發生什麼事情，所以藉這個機會教他們使用快篩，幫助所有弱勢朋友，再次感謝王惠美照顧鄉親的健康。

社會處表示，全縣共設立37個快篩試劑發放站，依村里分時段發放，也體恤有些工作較晚民眾，因此將發放時間延至晚間7點，方便民眾領取，讓民眾能夠在最快速的時間領取快篩試劑。