花蓮豐濱鄉公所爭取國發會經費加上公所配合款，斥資1650萬元，購買900隻第2代智慧型手環，發放給全鄉55歲以上罹患慢性病或獨居長輩。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉地處偏遠，且中高齡長者居多，豐濱鄉公所爭取國發會經費加上公所配合款，共斥資1650萬元，購買900隻第2代智慧型手環，供全鄉55歲以上罹患慢性病或獨居長輩，除以數據監測身心健康，還能即時提供呼叫求救、防走失等功能，且有7名智慧手環成員組成團隊，與各原住民族文健站照服員合作，隨時把關長者狀況，即時提供醫療協助。

豐濱鄉公所表示，第1代智慧手環鏡片易損壞，續電力不高，長者若沒充電，手環即失去功能，第2代智慧手環充一次電可用5天，且防水防塵，還能監測心率與血氧、睡眠監測、每天步數紀錄、GPS定位、緊急求助通知與電子圍籬等功能，有效協尋失蹤長者。，此次還採用line通訊軟體綁定D＋定位服務，讓在外打拼的遊子能有效掌握家中老大人的狀況。

豐濱鄉公所今明２天將在公所發放第2代智慧手環，並現場提供教學，若因疫情無法前往領取的長者，則由健康管理員依個案住所，以在宅服務發送及教學，確保900支智慧手環能提供給在地5村15個部落的長者手上。

鄉長江莉婷表示，新冠肺炎容易造成隱形缺氧（Silent Hypoxia） 或稱快樂缺氧（Happy Hypoxia），由於發作可能是隱匿性，不會引起注意，旁人無法意識到其危險性，而手環數據中的血氧數據偵測，能即時提醒以利隨時監控，即時就醫。

江莉婷說，手環資料除結合雲端健康照護管理平台，還有7名健康管理人居家關懷，把關長者身體狀況，在外工作的家人也能透過手機APP了解家中長輩的健康狀況，萬一走失或離開豐濱守護圈，即可透過GPS定位尋找到長者。

豐濱鄉公所自2019年起透過科技醫療計畫，爭取國發會經費，提供智慧手錶給長者使用，首批共750人加入，今年改善網路涵蓋率收訊後，再度與花蓮縣衛生局、衛福部花蓮醫院合作，透過科技進一步把關長者狀況。