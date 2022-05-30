台灣民眾黨嘉義市黨部團隊號召在地團體、企業和個人捐贈800劑快篩試劑給嘉義特殊敎育學校和嘉義市政府，今由市長黃敏惠及嘉義特教學校校長陳錫輝代表受贈。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠代表受贈時，特別感謝民間單位在疫情最艱困的時刻挺身而出，共同守護市民的健康。（呂妍庭攝）

嘉義特教學校校長陳錫輝指要幫特教生做快篩很不容易。（呂妍庭攝）

台灣民眾黨嘉義市黨部團隊號召嘉義在地25個公益團體、善心企業、民眾募集快篩試劑，共同捐贈600劑唾液型、200劑鼻腔型快篩試劑給國立嘉義特殊敎育學校和嘉義市政府，嘉義市長黃敏惠代表受贈時，特別感謝民間單位在疫情最艱困的時刻挺身而出，共同守護市民的健康。

民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁指出，雖然快篩試劑已較以往更容易取得，但傳統的鼻腔快篩對特教生來說，操作上較不方便，像她自己替患有罕見疾病，雷特氏症的女兒做鼻腔採樣時，也遭遇很大困難，想到其他像女兒一樣族群的特殊兒也有同樣遭遇，因此決定為特敎學生發起「捐唾液快篩試劑，幫助特敎學童」公益活動。

在民眾黨市黨部邀請下，很快就募到600劑唾液型和200劑鼻腔型快篩試劑，今由黃敏惠及嘉義特教學校校長陳錫輝代表受贈。陳錫輝透露，光校護要幫學生戳鼻子就要小心翼翼，溝通再溝通，更不用說不少家庭是隔代教養，很多阿公、阿嬤根本不知道如何為特教孫兒、孫女快篩，感謝吳亭蓁看到社會弱勢族群的需要，也感謝前家長會長孫文昌促成捐贈，特教生需要更容易的採檢方式，像唾液快篩就不必讓身障孩子經歷痛苦的採檢。

黃敏惠感謝民眾黨嘉義市黨部挺身號召，也感謝各界的慷慨解囊，關注嘉義市特教生、弱勢家庭及街友的需求，強調面對疫情，更應該團結一心、共同抗疫。