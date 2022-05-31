美國「有線電視新聞網」（CNN）5月30日報導，中國大陸與10個太平洋島國的安全協議還未達成共識。專家指出，若共軍在該區域成功打造「島鏈」戰略，將能有效截斷美國、澳洲、日本等國之間的聯繫，在戰爭爆發時遲滯美軍增援台灣。

根據CNN報導，中國大陸上週向索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加王國、萬那杜、巴布亞紐幾內亞 、庫克群島、紐埃和密克羅尼西亞提出全面安全協議，但據稱密克羅尼西亞的反對較為激烈，且其他國家大多也偏向僅在經濟、災害防救等領域合作。

英國智庫「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）駐新加坡資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）先前告訴「美聯社」（AP），從地圖上很明顯地能看出，雖然該區域大部分被海洋覆蓋，但只要將上述島國連接起來，就形成了一條位於美國與澳洲、澳洲與日本之間的島鏈；他指出，若共軍得以在當地建立基地，就能於台海戰爭爆發時，有效遲滯美國海軍資產增援西太平洋前線的腳步，並破壞美軍的補給線。

澳洲長久以來對鄰近的太平洋島國維持重要影響力。葛蘭姆認為，美國、澳洲和中國大陸過去幾年來於該區域暗中競爭，這次北京卻在澳洲政府輪替時突然發動「外交閃擊戰」，可能是想讓新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）措手不及；警告若大陸獲得成功，將在地緣政治上改變遊戲規則，極大程度影響澳洲未來的國防規劃。