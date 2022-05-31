行政院長蘇貞昌今天下午接見美國聯邦參議員達克沃絲訪團，蘇貞昌表示，大陸不排除武力統治台灣，期待台美就相關後備動員、國民兵及防衛等方面討論外，美國可以提供台灣相關方面協助，加強抵抗侵略力道跟韌性。達克沃絲則強調，美國會跟台灣站在一起奮鬥，她會確保台美兩國合作可以持續下去，除國防合作外，經濟更是支持國防部可或缺的一部分。

蘇貞昌致詞表示，達克沃絲是台灣好朋友，過去三十年來在軍隊、戰場、國家、政府、國會，為民主自由捍衛民主勇敢精神深植美國人心中，也讓台灣人佩服，捍衛民主自由故事激勵人心，也是自由民主跟集權專制可以對抗的勇氣。

蘇貞昌說，全世界跟台灣人民看到俄羅斯侵略烏克蘭，併吞領土及殘害人民不用理由，民主自由國家一起譴責俄羅斯侵略行為，幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略；台灣面對集權專制的大陸，不排除武力統治台灣，台灣堅持自我防衛，增加各種防衛能量，更成立全民防衛動員署，期待今天會面雙方就相關後備動員，國民兵防衛種種，美國能給台灣這方面協助，加強抵抗侵略力道與韌性。

達克沃絲則說，美國與台灣關係並不是老大哥與小老弟的關係，而是對等的朋友關係，印太經濟架構會持續推動，希望未來可以直接互動簽署協議，打造兩國互惠互利關係，國防不只是軍事，經濟也是國防不可或缺一部分。

她說，此次來訪希望強化台美兩國夥伴關係，有鑒於烏俄戰爭情勢，更要傳達美國會與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰；去年，她和德州共和黨參議員一起推動法案要增強台灣國防，今年也推動強化台灣安全法案，也是跨黨派支持法案，美國對台灣安全是跨黨派的支持。