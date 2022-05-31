蔡總統今在總統府今天接見達克沃絲一行人，也戴上平時較少戴的N95口罩。曾薏蘋截圖

蔡英文總統今上午在府內接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth D-IL）訪團；達克沃絲致詞表示，美國國會裡有非常強勁支持台灣的力量，不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。

此外，蔡總統今在達克沃絲致詞前談到台美合作支持烏克蘭、制裁俄羅斯時，稱「台灣與美國都對烏克蘭實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助」；總統府也隨後澄清，總統致詞有所口誤，總統是表達：「俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和美國都對『俄羅斯』實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助。 」

4月起疫情延燒，總統府內也傳出多人確診，不過正、副總統公開或接見行程，多半還是以平面口罩為主，副總統賴清德日前訪視台中榮總篩檢站時，戴上N95及平面雙層口罩，蔡總統今在總統府今天接見達克沃絲一行人，也戴上平時較少戴的N95口罩。

總統幕僚表示，這兩年因為疫情影響，總統府接見的場合多半因應防疫指引必須佩戴口罩，但雙方都會事先溝通，盡量求整體一致，也表達互相尊重之意。今天總統則是配合訪團貴賓，配戴N95口罩。

美國參議員達克沃絲已於5月27日提出「2022年強化台灣安全法案」，沃克沃絲致詞時指出，這是一個獲得跨黨派支持的法案，目前有3位民主黨、3位共和黨議員連署，非常多關心國防議題的人都非常積極想要來連署。

達克沃絲說，這次來非常開心，而且要再次重申美國不會讓台灣孤軍奮戰，如同去年她來宣布美國要捐贈第一批疫苗給台灣時所說，當時，他們捐贈疫苗給許多國家，台灣是第一個捐贈的對象，這也再次證明台美之間的夥伴關係是真實，「而且對我們來說，非常重視的」。

她指出，真正的朋友要互相幫助，去年她來台灣宣布捐贈疫苗時也提到，台灣在疫情初期，美國缺乏個人防護裝備及口罩時，台灣捐贈了大量的醫療設備給美國，為此，美國也捐贈疫苗給台灣作為回禮。

她說，疫情一開始，美國許多生產線都完全停擺，因為台灣在半導體上面持續的運作，也幫助美國能夠維持數以萬計的工作，讓這些人不會失業，有工作、有食物，她對台灣非常感謝。

達克沃絲強調，她要再次強調他們對台灣安全的支持，對台灣的支持不僅是軍事也是經濟上的。這次，也要特別支持拜登總統所推動的要提升台灣與美國之間，不只是軍事國防，還有經濟的合作關係。

達克沃絲表示，最後要再次強調美國對台灣的大力支持，尤其是在國會裡面有非常強勁的支持台灣力量，他們不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。這次來也特別別上兩個胸針以示對台灣的支持。