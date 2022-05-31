蔡英文總統今上午在府內接見美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth D-IL）訪團，總統致詞表示，期待台美在區域安全的合作上可以更深化、緊密，面對後疫情時代的挑戰，台美也已經針對各項經貿合作議題進行盤點；台灣會持續向美國政府表達參與印太經濟架構的意願，也期待台美在短期內會以嶄新作為規劃出具體途徑，共同深化台美雙邊經貿夥伴關係。

此外，總統也她不忘替達克沃絲「打書」，她說，達克沃絲回憶錄《活著的每一天》在台灣獲得很好的評價，從書中可以看到，出身軍旅的達克沃絲參議員在國防上的專業、克服萬難的堅毅精神，還有對公益價值的精神，很高興可以推薦這本書，讓更多台灣人認識「美國的好朋友」，並從中受到鼓舞。

蔡英文致詞指出，去年6月台灣疫情嚴峻的時候，達克沃絲參議員搭乘專機訪問台灣，帶來美國政府提供台灣疫苗的好消息，並說「美國不會讓台灣人孤軍奮戰」這句話，讓台灣人民相當感動。

蔡英文指出，台灣和美國是在印太區域重要的經濟、安全夥伴，雙方共同對抗疫情、捍衛民主自由，今年俄羅斯入侵烏克蘭，台灣和美國都對俄羅斯實施經濟制裁，也提供烏克蘭協助。

總統說，上週美國總統拜登和日本首相岸田文雄會談後發表聲明，重申台海穩定的重要性，美國國務卿布林肯也強調台海穩定是維護全球繁榮至關重要，謝謝美國政府和國會對台海和平的重視，也要謝謝達克沃絲參議員多年來關注台灣安全議題。

總統強調，去年7月達克沃絲參議員領銜提出「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派的支持，也因此美國國防部正積極研究國民兵與台灣的交流，最近達克沃絲也進一步提出法案，支持美軍的印太部署要優先因應台灣的安全情勢。

蔡英文表示，對感謝美國在世界衛生大會為台灣發聲，和貴賓的來訪，再次展現台美堅若磐石的情誼。