行政院長蘇貞昌31日前往桃園機場視察，感謝所有國人同胞在指揮中心規範、全體防疫通作人員的努力下，一階段、一階段，到這個進入正常生活的最後關鍵階段，希望大家繼續一起努力，蘇貞昌也宣布邊境防疫管制將放寬，自6月1日起機場入境將取消落地鼻咽採檢，僅維持唾液採篩。隨後也到D5R的臨時檢驗室，與採檢的醫護人員合影。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌31日前往桃園機場視察，感謝所有國人同胞在指揮中心規範、全體防疫通作人員的努力下，一階段、一階段，到這個進入正常生活的最後關鍵階段，希望大家繼續一起努力，蘇貞昌也宣布邊境防疫管制將放寬，自6月1日起機場入境將取消落地鼻咽採檢，僅維持唾液採篩。隨後也到D5R的臨時檢驗室，與採檢的醫護人員合影。（陳麒全攝）

【LIVE直播】蘇貞昌宣布：明起入境者唾液篩檢即可離開機場 不用再等PCR結果｜2022.05.31

行政院院長蘇貞昌今日（31）前往桃園機場視察，感謝所有國人同胞在指揮中心及團體防疫人員規範、努力下，逐步進入正常生活的最後關鍵階段。蘇更宣布，從明天起，只要入境旅客做好唾液篩檢即可離開機場，不用再等待PCR結果。

蘇貞昌今日赴桃園國際機場視察並慰勉防疫工作人員，被問到旅遊鬆綁及3+4大概會什麼時候解禁？中央邊境放寬，現在的醫療量能充足嗎？蘇表示，從1月11號到今天，我們機場的防疫人員分3班，已篩檢了14萬人，非常的辛苦與不簡單。蘇強調，明天要開始新的階段，所以今天特別來對機場防疫人員、所有的工作人員表示肯定、感謝，同時來看新階段要開始，準備好了沒有。

蘇貞昌進一步指出，從明天開始，準備入境旅客只要做唾液篩檢，就可以離開機場，不用再有等待PCR結果的時間。

針對防疫政策邁入新階段，蘇貞昌表示，我們都感謝所有國人同胞在指揮中心規範和全體防疫工作人員的努力下，一階段、一階段到這個進入正常生活的最後關鍵階段，希望大家繼續一起努力。