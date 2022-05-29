行政院長蘇貞昌29日在農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一陪以及立法院副院長蔡其昌陪同下到大肚與龍井間的小玉西瓜田勘災。（馮惠宜攝）

行政院長蘇貞昌29日在農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一陪以及立法院副院長蔡其昌陪同下到大肚與龍井間的小玉西瓜田勘災。（馮惠宜攝）

行政院長蘇貞昌29日到台中大肚勘查西瓜田豪雨災害，他要求農委會、農糧署要以最快的時間、最好的補助讓農民可以趕快清園復耕。（馮惠宜攝）

連日豪雨造成全台農產損害，行政院長蘇貞昌29日到台中大肚勘查西瓜田豪雨災害，他表示，中央已在4月27日公告簡化農災申請補助作業流程，並調高200多項農產品補助金額，要以最快的時間、最好的補助讓農民可以趕快清園復耕。

蘇貞昌29日在農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一陪同下到大肚與龍井間的小玉西瓜田勘災，立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬也都到場；看到田間泥濘土地，一個個被水泡爛的西瓜，蘇貞昌直呼「白了工、真無菜（台語）」

胡忠一簡報時表示，台中栽種西瓜在大肚、龍井、清水、大安4區，目前已達20％以上西瓜災損嚴重，農委會日前公告依氣象參數認定農災，5月27日大雨已達強降雨的標準，省去公所現勘時間，農民一經提出申請，即可加速現金災害補助及低利貸款；且考量生產成本提高，4月17日酌情提高200多項農產品災害補助，西瓜每公頃補助從6萬調到到6萬2元。

陳吉仲則表示，4月中農委會已經公告，2百多項農產品，包括西瓜、水果、蔬菜，平均調漲20％，且以前農委會公告後，農民要到公所申報，承辦人員看完幾百公頃就已經幾個月過去，用氣象參數科學化、專業化處理，區公所也不用去現勘，可以節省好幾個月，所有農民一個月內就可以領取6萬2千元的現金災害救助補助。

他也強調在5月20日之前因為豪雨全國農業損失達2千7百多萬，包括龍眼、荔枝都已經公告，並強調，補助速度如果不快，田園無法清理，農民無法拼第二期再復耕。

蘇貞昌表示，已要求用最快的時間、最好的補助讓農民可以趕快清園再開始栽種，他不只關心台中也關心全國，農民受大雨損害慘重，簡化流程省工又省時，補助從寬、增加提高，且清園後重新栽種等也請各單位多幫忙農民；他強調，不只是台中、彰化地區包括全台各地的農產損害，都要即時趕快給農民補助及協助，請地方政府多幫忙，讓農民減少損失，趕快下期栽種。