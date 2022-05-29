連日豪雨造成全台農產損害，行政院長蘇貞昌29日到台中大肚勘查西瓜田豪雨災害，他表示，中央已在4月27日公告簡化農災申請補助作業流程，並調高200多項農產品補助金額，要以最快的時間、最好的補助讓農民可以趕快清園復耕。
蘇貞昌29日在農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一陪同下到大肚與龍井間的小玉西瓜田勘災，立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬也都到場；看到田間泥濘土地，一個個被水泡爛的西瓜，蘇貞昌直呼「白了工、真無菜（台語）」
胡忠一簡報時表示，台中栽種西瓜在大肚、龍井、清水、大安4區，目前已達20％以上西瓜災損嚴重，農委會日前公告依氣象參數認定農災，5月27日大雨已達強降雨的標準，省去公所現勘時間，農民一經提出申請，即可加速現金災害補助及低利貸款；且考量生產成本提高，4月17日酌情提高200多項農產品災害補助，西瓜每公頃補助從6萬調到到6萬2元。
陳吉仲則表示，4月中農委會已經公告，2百多項農產品，包括西瓜、水果、蔬菜，平均調漲20％，且以前農委會公告後，農民要到公所申報，承辦人員看完幾百公頃就已經幾個月過去，用氣象參數科學化、專業化處理，區公所也不用去現勘，可以節省好幾個月，所有農民一個月內就可以領取6萬2千元的現金災害救助補助。
他也強調在5月20日之前因為豪雨全國農業損失達2千7百多萬，包括龍眼、荔枝都已經公告，並強調，補助速度如果不快，田園無法清理，農民無法拼第二期再復耕。
蘇貞昌表示，已要求用最快的時間、最好的補助讓農民可以趕快清園再開始栽種，他不只關心台中也關心全國，農民受大雨損害慘重，簡化流程省工又省時，補助從寬、增加提高，且清園後重新栽種等也請各單位多幫忙農民；他強調，不只是台中、彰化地區包括全台各地的農產損害，都要即時趕快給農民補助及協助，請地方政府多幫忙，讓農民減少損失，趕快下期栽種。
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