根據《美麗島電子報》曝光的最新防疫民調，針對「改採與病毒共存，確診和死亡驟增，誰責任大」，結果依序為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24.9%、總統蔡英文20.8%、行政院長蘇貞昌 7.0%、縣市長 5.0%、總統防疫顧問陳建仁0.6%、副總統賴清德0.0%。媒體人吳子嘉驚訝認為，該民調竟僅7.0%認為蘇貞昌的責任大，其實蘇的滿意度已經「掛掉」了。

吳子嘉27日在《關鍵時刻》節目中認為，上述民調題目的結果，蘇貞昌雖然只有7%，「看起來蘇貞昌逃掉了，但疫情變成這樣，怎會跟蘇沒關係？」蘇貞昌的滿意度(43.0% )「掛掉」了，現在變成死亡交叉，滿意度下降約6個百分點，不滿意度(48.5%)則增加約6個百分點，所以來回差了12個百分點。也就是說，整體而言，蘇貞昌本以為他把疫情躲掉了，結果大盤掛掉了。

吳子嘉再從區域去分析，新北市是蘇貞昌的本命區，蘇當過改制前的台北縣長，蘇在新北的不滿意度為51.2%，高於整體平均值(48.5%)約3個百分點，也就是新北有一半的人討厭蘇。

吳子嘉說，更糟糕的是，台北市民多恨蘇貞昌，蘇在台北市的不滿意度為56.7%，也就是台北市民每100個人裡面，有將近6個人討厭蘇貞昌，「這樣的民調，他這個行政院長要怎麼做呢？」