台北市議員徐巧芯日前遭爆料在台北市紅線違停「不給開單」，警方27日公布密錄器影片，揭露警員與徐巧芯的對話內容。影片曝光後，徐巧芯在Google搜尋變成第一名，資深媒體人吳子嘉忍不住喊「完蛋了」。

吳子嘉今(28日)在《董事長開講》網路節目中認為，一個簡單的車輛違停事件，可以讓徐巧芯在Google搜尋成為第一名，這件事情一聽，他就知道「完蛋了」，也給國民黨、民眾黨一個警告，900元罰單的違停事件被無限上綱，推到變成Google搜尋第一名，國民黨卻在睡覺，民眾黨則在看好戲。

吳子嘉質疑，政治鬥爭徐巧芯的原因，是因她這個月爆料民進黨太兇了；他甚至認為這也給了大家一個啟示，今年選舉，國民黨、民眾黨掛了，因一個徐巧芯違停事件，也可以搞到Google搜尋第一名，民進黨可能藉由鬥爭徐巧芯，來警告國民黨。

有網友則提問來賓徐巧芯：「下次看到警察，別再說自己的名字了，如果遇到內心有不同盤算的警察，很容易會被加油添醋做文章，對吧？」徐巧芯回應，這沒有問題 ，她當下也沒想那麼多，他們當民代的看到旁邊的工人，會打一下招呼，說他們是誰，沒有特別的意思。吳子嘉忍不住說：「以後不講妳的名字了？那講什麼？」吳接著說：「當然要講妳的名字，老娘就叫徐巧芯，怎樣？」