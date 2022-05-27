台北市近年力推科技執法抓違停，開單效率相比往年大增，北市交通警察大隊稍早宣布，捷運公館站，將新設違規停車偵測科技執法設備，若有違停、併排停車的狀況，將自動開單取締，最重可處2400元罰鍰，不過目前僅為測試及宣導期，預計今年7月1日上線。

捷運公館站位於北市主要幹道羅斯福路，周邊鄰近公館商圈及水源市場，向來是攤商、民眾聚集之地，加上周邊有台灣大學等教育機構，時常出現違規停車的情形，去年全年光員警手動開單的違停案就有6304件。

目前北市共有7處增設違停偵測設備，據北市交大統計，4月份各處的取締違停案為2408件違停案，較測試期間平均每月減少85％，警方認為成效顯著，因此決定在捷運公館站加設違規停車科技執法設備。

交大說明，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動蒐證，匯入科技執法平臺，再由員警從嚴審查、認證舉發，目的是遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲民眾勿在紅線、公車停靠區或人行道違規停車。

依「道路交通管理處罰條例」規定，違規停車可處600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車可處2400元罰鍰，汽、機車開罰額度相同，若嚴重影響交通安全，將逕行拖吊。小型汽車半日需繳拖吊費900元、保管費100元，機車半日則繳交拖吊費200元、保管費25元。

目前台北市共12處科技執法已上路，其中台北轉運站、市府轉運站、台北車站、南港車站、台北醫院前、馬偕醫院前及內湖路1段739號前等7處，專抓違停、併排停車；建國高架、市民高架則取締白牌車、大貨車上路；鄭州路與西寧北路口則針對闖紅燈等5項違規樣態開罰；自強、辛亥隧道則設有區間測速設備，若加上7月1日啟用的捷運公館站，共計13處。