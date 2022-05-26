男子在捷運站內露鳥驚嚇女乘客。（警方提供）

35歲詹姓工程師日前搭乘捷運，在南港展覽館站內搭手扶梯往下時，見前方的女乘客年輕貌美，竟然將褲子拉鍊拉下，公然朝對方露鳥，警方循線追查日前逮捕詹男，詹辯稱自己是一時興起，警方另查出詹男也曾在車廂內對女乘客露鳥，依妨害風化罪送辦。

警方指出，1名年輕女乘客4月搭乘捷運時，突然發現坐對面的男子不斷對她露出猥褻笑容，後來更直接將生殖器露出且不斷晃動，男子疑似看準到站時機，露鳥後便下車離開。

5月時另有1女乘客，在搭向下手扶梯時，感覺後方乘客怪怪的，疑似刻意尾隨、靠近她，轉頭查看時，就發現對方竟在露鳥，也嚇得她連忙報案。

警方經循線追查，鎖定詹姓工程師涉案，日前將他傳喚到案，詹坦承對年輕女性露鳥，但辯稱是一時興起，警方另查獲35歲吳姓清潔工，也在捷運站內，肆機對女姓民眾裸露下體，訊後依妨害風化將兩人送辦。

捷運警察隊指出，公共場合裸露下體，涉及猥褻的行為者，已涉犯妨害風化，得處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。捷運站體、車廂內均設有監視器，民眾切勿因一時衝動騷擾他人，警方一定依法究辦。