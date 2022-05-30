藝人郭彥均。（圖／中時資料照片）

藝人郭彥均日前在臉書轉述醫護朋友談院內狀況，稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭行政院長蘇貞昌下令查辦是否涉及「散布不實謠言」。作家蔡詩萍對此直言，郭彥均該打30板，他糊塗；蘇貞昌院長要打70板，他欠格局。

蔡詩萍29日在臉書貼文表示，郭彥均該打30板，他糊塗；蘇貞昌院長要打70板，他欠格局。郭彥均轉貼的「很多孩子走了」貼文，一看即知那是「有問題的貼文」，什麼叫「很多孩子走了」？所謂「醫護朋友」是誰？都沒有確切指名；比對一下疫情資訊，就可以很快明白確實是走了一些令人心疼的小孩，但有到「很多」的程度嗎？每個小孩都是寶，但「走了幾個？」數據明確可查，而非一句「走了很多」的空泛語句，擺明了引不明究理的人上當，而郭彥均就上當了。

蔡詩萍接著表示，一向精明律師性格的行政院長蘇貞昌第一時間，幾乎「不動腦的直覺反應」便認定是「散播假新聞」，要查要罰。如果蘇貞昌冷靜一下，好好針對這新聞，向社會大眾說明：哪怕即便走了一個小孩，政府都是不捨的，因為每個小孩都是寶，都是政府防疫政策可能的漏洞。但蘇貞昌反而擺出一副「這下可給我逮到了吧」的酷吏嘴臉，公然導致一個大可澄清「什麼是假訊息」、「什麼又是真資訊」的釐清機會，活活被「泛政治化」了。

蔡詩萍強調，蘇貞昌更應該檢討自己，畢竟人們會想看到閣揆的格局，是穩定社會民心，而非如酷吏一般，逮到一個人民犯錯的機會，便耀武揚威，必欲置之於死地的無情。

蔡詩萍指出，「走了很多小孩」、「藝人郭彥均被打壓」、「人民沒有言論自由嗎？」等議題，充滿了多動人的要素，於是藍營大咖一一登場，很快的便演出成一場藍綠對決，這還能有是非嗎？