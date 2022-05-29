行政院長蘇貞昌針對藝人郭彥均「很多孩子走了」的臉書貼文表示，這種不實謠言，內容相近類似，有明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦。此論一出，輿論炸鍋，不僅國民黨團立委到刑事局「自首」散布假消息，韓國瑜也發文痛批「生命的重量，難道是可以量化的嗎？」、質疑「很多是幾個？」的網友「根本不配稱之為人」；台北市長柯文哲則說看不出郭彥均PO文有哪裡煽動、造假，他更標註「今天你不說話，明天你說不了話」；國民黨台北市長參選人蔣萬安更表示願意提供郭彥均義務律師團，捍衛言論自由。

或許蘇貞昌是想對「很多孩子走了」的疫情危機進行處理，但此議題本就是可能引發社會眾怒的焦點，要拆解炸彈前，應確實觀察輿論走向及研判各式發言可能導致的後果。很明顯的，蘇的回應仍是受限在意識形態與選舉思維的框架中，以為用「究辦假訊息」、「認知作戰」便能夠堵住悠悠之口，並為此議題定調，同時鞏固綠軍基本盤，孰料反而引發在野集結並展開更嚴厲的批評。

坦白說，蘇揆的回應太過淺碟，畢竟「孩子」絕對會是社會大眾關心的核心議題，他們相當比例未施打疫苗，只能以肉身對抗病毒，光想到此，便會讓人鼻酸；作為行政院長、同時身為「阿公」的蘇貞昌，面對這焦點話題，若能從「阿公」的角度發表看法，以憐憫的觀點來慨嘆政府做的不夠並承諾限期補強的話，不是立馬就能抵銷側翼胡亂出征所引發的社會惡感，凸顯官員好歹應展現的擔當和同理心？

照理說，針對蘇貞昌強硬論述導致的社會輿論譁然，總統蔡英文早就應該以女性「暖心且願意傾聽」的特質，來為此所造成的衝擊在第一時間緩頰，但不管是臉書或IG，從蘇揆28日上午發言後至29日下午，都沒見到她有社群貼文或公開論述來針對蘇揆的強硬表態說幾句話，只有提到李秉穎醫師在podcast的內容；畢竟她的社群媒體在27日已貼出5～11歲兒童疫苗開始接種，「一起把孩子照顧好」的文章，想凸顯對孩子的關心，卻又在蘇揆法辦郭彥均的風暴產生後，該快速明確表態時又吝於表態，無怪乎臉書都被「很多孩子走了」的留言灌爆，民眾反而更會質疑她在社群上關心孩子的文章難道只是形式與過場？

相對於蔡的低調，防疫指揮官陳時中雖點到生命的喪失令人惋惜，但仍循著蘇揆的定調，宣稱散播不實訊息最重可罰新台幣300萬元或3年以下有期徒刑或拘役，似乎想藉此議題來重塑權威，並轉移近期指揮中心被民眾質疑的焦點，進一步控制對防疫的批評，設立停損點。

畢竟現今台灣本土疫情仍在高原期，指揮中心號稱的「超前部署」被諷為「超淺部署」，作為台北或桃園市長民進黨可能參選人的阿中，更陷防疫不利的泥淖，若疫情未消就貿然參選便可能成為綠營破口，面對這些限制，他若無法找到反守為攻的切入點，直轄市長這嘴上肉都可能被黨內競爭對手夾走，情何以堪？是以搭著蘇揆這波攻勢力圖反轉，當然是理性盤算。

但問題是，面臨這最單純「孩子為王、人性關懷」的話題，民眾期待的是政府積極面對問題並加以解決，但卻看到蘇揆嚴厲批評、總統低調、阿中想藉以翻轉劣勢，這番景況，還真難將「愛孩子」與他們聯想在一起呢！

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）