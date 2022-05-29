藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦，中華人權協會痛批，蔡政府以戕害民眾人權與自由的手段，企圖達成「掩蓋疫情處理失當」的真相。

中華人權協會表示，人民有權發表對疫情的看法，若涉及對政府的提醒或警訊，執政者應該傾聽、反省知過並改進，「而不能藉公權力的濫用，扼殺民眾的言論自由！」如果政府以各種理由讓人民不敢說出施政錯誤的真相，並不敢發表「不受政府喜歡的意見」，那就是侵害人權、剝奪人民自由，會讓台灣民主嚴重倒退，讓台灣進入「類戒嚴」的狀態。

協會指出， 近日台灣兒童死亡人數持續增加，郭彥均心懷慈悲哀憫，發表個人沉重的感受，豈料，小老百姓的真實感受，竟會因此得罪「不讓民眾說真話的政府」，而將面臨公權力的威脅與霸凌，所謂的多與少，往往出於一個人的主觀感受，更何況「一謂單，二謂雙，三謂多」，我們不知道蔡英文、蘇貞昌、陳時中要多少兒童死亡，才能叫多？

協會表示，英國媒體警告台灣政府，在沒有準備的前提下，就冒然開放共存，會造成很多人死亡！蘇貞昌為何不去法辦英國媒體？藝人郭彥均說「很多」，有過份嗎？更何況他的心聲，不啻也代表部分民眾的觀點嗎？我們看到政府以「粗暴手段」對待「無法接受兒童染疫死亡的民眾們」，是否有捫心自問，國家沒有疏失嗎？政府沒有廢弛職務嗎？疫情中心事前有重視兒童染疫的警訊嗎？

協會痛批，一個良心未泯，還存有些許人性的政府，一定會先檢討自己的違失，不會欺侮講真話的人民，如果要以相同的標準法辦直言不諱的民眾，請教陳時中、蘇貞昌與蔡英文，本次解封共存前，政府該事前準備的兒童疫苗、快篩劑、抗病毒藥物、單株抗體、恢復期血漿都有到位嗎？如果沒有，是否該向人民負荊請罪？是否該主動請求檢調偵辦呢？

協會呼籲，蔡政府，立即停止對民眾自由言論的扼殺及箝制，切勿濫用公權力、司法機器，若執意為之，本會將訴諸全球民主國家與國際人權團體，讓世界一睹甚麼是「新台灣模式」下的專制、獨裁及「類戒嚴」。