國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）等立委，集體前往刑事局自首「散布假消息」，由刑事警察局副局長黃家琦（右）接過文件。 （陳君瑋攝）

藝人郭彥均分享「很多孩子都走了」一文遭行政院長蘇貞昌喊查辦，國民黨立法院黨團今召開記者會痛斥蔡政府官僚、冷血，蔡英文政府堵住一位郭彥均的嘴，後面還有千萬的郭彥均，行政院長蘇貞昌竟要查辦，忘記自己曾是人權律師了嗎？並前往刑事局自首「散布假消息」，並要求總統蔡英文、蘇貞昌公開道歉。

國民黨團總召曾銘宗指出，有很多孩子都走了，這是事實，不是謠言，「小朋友好可憐，郭彥均叔叔為孩子抱不平，還要被移送法辦」，還要被因散播不實謠言被處3年以下有期徒刑還有300萬以下罰金，國民黨團看不下去，將前往刑事警察局告發、自首，請刑事警察局比照偵辦郭彥均的標準，將參與記者會的國民黨立委移送法辦。

立委萬美玲表示，從去年疫情逐步升溫，只看民進黨政府缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺口服藥，此刻正上演父母帶著孩子漏夜排隊搶打兒童疫苗，這就是蔡政府所謂與病毒共存的超前部署嗎？蔡政府只會動用國家機器打壓疫情，發動網軍帶風向，華視播出中共飛彈襲台的假新聞，怎麼不見蘇貞昌院長「不法、不宜，引起社會恐慌，要究責查辦」？難道蔡政府就是要雙標到無極限嗎？

立委林思銘表示，蘇貞昌為了權力，已經忘了自己曾經是人權辯論律師，忘了自己曾為了捍衛言論自由，共同參與廢除刑法100條。蘇院長對人民對政府提出的批評，竟惱羞成怒要求法辦？蘇院長已經完全失去作為一個行政院長的高度、格局。民主進步黨對不起過去捍衛言論自由的民進黨前輩，根本是民主倒退黨。

立委林奕華表示，新加坡可以做到孩童染疫死亡率0，我們現在孩童染疫死亡率卻是日本的10倍，韓國的8倍，難道我們不多嗎？難道在蘇貞昌院長的眼裡，要亡故50位、100位孩童才叫多嗎？實在令人匪夷所思一位行政院長可以冷血到這種地步，蔡英文總統可以為了美國總統拜登的狗過世，第一時間發推特哀悼，那麼台灣孩童消失了10位生命，妳一點難過、哀悼都沒有？還要查辦哀悼、抒發心情的藝人。

立委洪孟楷表示，是多官僚、麻木的政府，才說得出「究責查辦」？蘇貞昌院長真是好大的官威，今年有千名國人染疫死亡，更有10位孩童犧牲了，這個數字在蘇貞昌院長的眼裡，不算多嗎？請民進黨政府告訴人民，到底要死了多少人，才是你民進黨眼裡真正的多？蔡政府堵得了一位郭彥均的口，但堵不了千萬說出真相人的口，「很多孩子走了」，民進黨政府要法辦就一起法辦。