動植物防疫所工作人員指出，被丟棄的狗很撒嬌，喜歡與人接觸，籲民眾不要隨意棄養狗。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

臉書ＰＯ文吳先生表示自家的狗也是去動植物防疫所領養的，牠們都很會撒嬌。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

動植物防疫所呼籲民眾，領養代替購買，給牠們一個溫暖的家。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

家住宜蘭縣頭城鎮頭濱路一段的吳先生，27日上午10時許家裡的狗不停對外面吠個不停，吳走出查看後，在門口發現1隻黑色土狗幼犬吱吱叫，看了家裡監視器才發現是被1對男女騎乘機車丟棄在他家門口，吳嘆「狗的一生要用心對待，良心才會安！隨便丟棄牠，牠生活上會有困難的」。

27日中午12時許，網友吳先生在臉書PO文，「為何你二人要把小狗棄置家門口」，網友在下面留言處熱烈回應，「可惡」、「很沒有良心」、「好替狗狗難過」等話語。

吳先生表示，丟棄的人應該想說他有養狗，比較有愛心，才會把幼犬放置他家門口，但吳指出，家裡已有2隻狗，沒有能力再多養1隻了；吳說，家裡2隻狗來福跟旺旺也是去動植物防疫所領養的，從幼犬就開始養了，2隻都很會撒嬌，吳邊說邊撫摸著愛犬。

吳先生指出，如果不想養，可以送去動植物防疫所，隨意把牠丟棄，牠不僅生活困難，也會造成車禍及用路人的危險，吳說道，狗的一生要用心對待，良心才會安；吳表示，約莫3年前，也有一隻較大型犬被丟棄在家門口，呼籲民眾領養代替購買，買狗不如領養，才不會造成別人的困擾。

有養狗民眾表示，丟棄狗很不應該，如沒有能力養，當初就不要收養、購買，外面的環境對狗來說太危險了，可能會被捕獸夾夾到、食物中毒、被車撞等狀況， 如果不養可利用其他管道讓別人進行收養，不應該有丟棄的行為。

動植物防疫所所長卓盟翔表示，27日上午10時許有民眾指出，在台2線濱海公路某人家的住戶前面，有人隨意丟棄狗，該棄養人疑違反動物保護法第5條第3項任意棄養犬隻動物的規定，依法可處3萬元至15萬元的罰緩。

卓盟翔指出，根據網友臉書貼文上車主的車牌號碼，27日當天下午已有請監理站調閱車主資料，屆時將找車主談話說明，釐清他的行為。