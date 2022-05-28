防疫期間，民眾擔心接觸傳染，新北市推廣的零接觸24小時智慧資源回收機，每月平均回收量增加9萬個以上，市府也持續拓點，從原本3處增加為6處。新北市環保局表示，資收物兌換積點的可折抵消費商家，也一舉擴增至44家，包括foodpanda、愛買、小北百貨、迷客夏等，鼓勵民眾多加利用。

環保局表示，新北市2020年與智慧回收業者凡立橙股份有限公司（ECOCO）合作，設置24小時服務的四合一智慧回收機，可回收PET寶特瓶、鋁罐、手搖PP杯及乾電池等4類回收物。

四合一智慧回收機設置近3年來已回收超過83萬個寶特瓶、24萬個鋁罐、21萬個手搖PP杯及43萬顆廢乾電池，總計回收約173萬個資源回收物。

疫情發生後，每月平均回收量更提升達9萬個以上，回收量能相當顯著，近日再增加服務據點至6處，分別位於小北百貨的板橋雨農店、三重自強店及新莊中正店、環球購物中心中和店、以及愛買的南雅店、三重店，未來點位還會陸續新增。

環保局說明，智慧回收機以人工智慧(AI)判斷回收種類，並可計算回收物數量來集點，每個PET寶特瓶2點、鋁罐2點、PP手搖飲塑膠杯1點，而廢乾電池點數更高，3號至6號及9V方形乾電池每顆5點，1號及2號乾電池每顆更可累積10點，與其他回收方式相比便利及優惠許多。

累積的點數目前可在44家各類型店家配合折價使用，且陸續增加中，包括小北百貨、迷客夏連鎖飲料店、愛買量販店、台安連鎖藥局、昇恆昌免稅店、小林眼鏡等，而最近foodpanda外送平台也加入公益推廣，讓點數可折抵外送費，增加民眾使用誘因。

環保局補充，疫情期間，民眾利用智慧回收機回收，可有效減少回收時與人接觸的機會。回收機台還有各項防疫措施，包含設置等候線讓排隊民眾保持社交距離；於操作觸控螢幕上設置防疫螢幕防護膜，民眾可使用瓶蓋、鑰匙取代手指操作；機台內還增設紫外線殺菌燈用來消毒資收物，並提高設備環境的消毒頻率，讓民眾安心使用。

為持續推廣並建立眾資源回收的觀念與習慣，新北市持續推動黃金里資收站政策，鼓勵民眾將資源回收物交付鄰近資收站，集點兌換專用垃圾袋及環保商品，並建置「新北回收物品易查通」查詢網頁，解答民眾廢棄物分類問題。