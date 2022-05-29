律師指郭彥均PO文恐觸法？ 陳時中曝3要件

對於藝人郭彥均日前提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，行政院長蘇貞昌放話要查辦，但同黨立委高嘉瑜認為是言論自由保護的範疇一事，衛福部長陳時中今（29）日在疫情記者會中回應此事。

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」。陳時中當天也在記者會中冷言冷語說，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

民進黨立委高嘉瑜認為，「個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇！」前民進黨立委郭正亮也痛罵，郭彥均只是表達不精準而已，「你陳時中講錯多少話？」「要搞到政府公信力破產嗎？」「李秉穎說BNT是過期的，把李秉穎抓去關啊！」

刑事局今日上午指出，警方若要偵查此案，需先函請衛生福利部確認是否符合要件，目前尚無任何偵查動作。

今日在疫情記者會中面對媒體提問此議題，衛福部長陳時中回應，台灣是一個言論自由的民主國家，對於言論自由的保護水準非常高，任何新聞被定義成一個妨害到法律的，基本上要符合「惡假害」，就是「惡意、假的、對社會有不良影響」。

陳時中指出，在這段時間，整體不管是被通報的或是舉發的，到刑事單位或調查單位，整體案例裡面，大致上被起訴的都不到三成。換句話說，在法院也好，在調查單位也好，對言論自由的保護，是不遺餘力；對於「惡假害」的尺度也是非常嚴謹。

他強調，至於刑事相關單位要跟我們問情況，就請法制就事實情況回報，由調查單位判斷。