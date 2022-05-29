行政院長蘇貞昌下令法辦藝人郭彥均，並表示「很多孩子走了」有很明顯操作痕跡，前台南縣長蘇煥智今天質疑有「人為操作」就要移送法辦嗎？此舉只會凸顯「綠色恐怖」和「酷吏」形象，可能會「引火上身」。

蘇貞昌昨日上午出席全國文化會議前，針對媒體詢問郭彥均稱「很多孩子走了」表示，這種不實謠言內容相近類似，有很明顯的操作痕跡，也對辛苦的防疫工作不尊重，將加以究責查辦。

蘇煥智反問，因「很多孩子走了」，蘇揆要查辦藝人郭彥均等！如果10個不算多？那蘇揆要多少人才算多？呼籲政府應優先關心如何減少死亡、中重症，而不是消滅異己。

至於移送法辦的理由是因為有「人為操作」，蘇煥智也質疑，有「人為操作」就要移送法辦嗎？還是應該也要「看內容」吧！「許多孩子走了！」的確尚未明確構成「假消息」！移送法辦，只會凸顯「綠色恐怖」和「酷吏」形象！

他呼籲蔡政府，要真正抓到敵人的認知作戰，要先有「包容性」，才能真正「引蛇出洞」。而不是把不同意見者都當作敵人，如此可能會「引火上身」！

東華大學教授施正鋒也表示，英文有教數量，few很少、a few是一些，lots of是不少、many許多、quite a few相當多，國文沒有教文法。多跟少是相對的，不該死的，一個都嫌多。生命權是最基本的人權，政府有義務保障。

他以民進黨第一次執政時，導致時任行政院副院長游錫堃請辭的八掌溪事件為例，反問蘇揆，八掌溪事件4名工人眼睜睜死亡，到底是多還是少？