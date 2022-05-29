藝人郭彥均日前在臉書轉述醫護朋友院內狀況，稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭行政院長蘇貞昌下令查辦是否涉及「散布不實謠言」。前民進黨立委郭正亮直言，「過去綠營就有這種東西，要不要統一來一起辦理。」

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，郭彥均所講的話不可能很精準，重點是他傳達出來的問題，很多人有感受，結果蘇貞昌好像在辦案一樣。

針對蘇貞昌之前表示，這種不實謠言，內容相近、類似，都有相近的團體，有很明顯的操作痕跡，不法、非常不宜，將究責查辦，郭正亮表示，「今天他們又列出25個粉專，稱裡面有21個是同時貼出。內容農場資訊公司就是這樣做的，因為他們要賺流量，因為這樣的東西在網路上有流量，就會進來蹭。」

郭正亮強調，「過去綠營就有這種東西，要不要統一來一起辦理。」他更指出，中央流行疫情指揮中心諮詢委員李秉穎一講話，大家就一起貼出來，那是不是粉專、內容農場呢？這件事情也應要法辦；他甚至認為，可能有很多類似的行為，挺藍的、挺綠的、挺白的都有。

郭正亮指出，民進黨政府現在要面對的是民眾質疑的問題，是不是打到很多年輕父母的心，這才是重點。有一些人想要帶風向，針對醫護人員忙不過來，所有小朋友發燒就衝醫院，他反問，這是年輕父母的錯嗎？而是要怪醫護人力為什麼不夠，所以醫護人員很可憐，有時候就會被罵，因為父母不知道還要排隊，很多問題追根究底就是人員與物資不夠，因此造成這樣緊張的狀態。