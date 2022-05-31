AT-3教練墜毀飛官罹難 蘇貞昌不捨下令盡速調查失事原因 10:352022/05/31 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對AT-3教練墜毀飛官罹難，行政院長蘇貞昌下令盡速調查失事原因。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄空軍官校AT-3教練機今天上午發生墜機事件，對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌聽聞徐大鈞少尉罹難感到惋惜與不捨，已指示國防部立即給予飛官家屬所有必要協助，並儘快針對失事原因進行調查，向家屬及國人報告。 蘇貞昌宣布：明起入境者唾液篩檢即可離開機場 不用再等PCR結果 臉書被灌爆後蔡英文又Po新文！網噴火全怒問：1億快篩在哪？ 最新網路民調 陳時中數字跌破眼鏡！網驚：「他們」氣死了 #飛官 #罹難 #蘇貞昌 #調查 #T-3教練墜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AT-3少尉飛官機墜毀前疑曾彈跳 座椅連同降降落傘掉在田中 10:272022/05/31 政治 尼泊爾客機墜毀恐全數罹難 最新現場照曝光 遺體面目全非 10:472022/05/30 國際 AT-3墜機飛官徐大鈞殉職 國防部：協助家屬處理後事 10:162022/05/31 政治 調查局27處外勤單位副主任大換血 名單一次看 15:162022/05/27 社會 AT-3服役38年9人殉職 昔飛官莊倍源一舉動壯烈犧牲震撼國人 10:102022/05/31 政治 法國年輕記者遭俄軍砲擊致死 法外長要求調查 23:482022/05/30 國際 AT-3墜機飛官徐大鈞殉職 總統府：哀慟不捨 全力釐清事故原因 09:312022/05/31 政治 《國際產業》監管廣告業務 英二度調查谷歌 15:282022/05/27 財經 天虹副總撞死人調查疑雲 刑事局副局長：關心友人無干涉調查已自請處分 18:542022/05/30 社會 刑事局追內容農場 挨轟轉移風向 04:102022/05/30 社會新聞 主計總處調查 今年33％企業會調薪 04:102022/05/27 財經要聞 不捨小孩被指為假消息 蔣萬安：這是什麼樣囂張、冷血的政府 11:572022/05/30 政治 郭彥均PO「很多孩子走了」遭查辦 陳時中：最高罰300萬 14:532022/05/28 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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