高雄空軍官校AT-3教練機今天上午發生墜機事件，對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌聽聞徐大鈞少尉罹難感到惋惜與不捨，已指示國防部立即給予飛官家屬所有必要協助，並儘快針對失事原因進行調查，向家屬及國人報告。

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