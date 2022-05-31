高雄空軍官校AT-3教練機今天上午發生墜機事件，對此，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌聽聞徐大鈞少尉罹難感到惋惜與不捨，已指示國防部立即給予飛官家屬所有必要協助，並儘快針對失事原因進行調查，向家屬及國人報告。