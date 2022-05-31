空軍官校今（31）早發生教練機訓練意外，飛官少尉徐大鈞上午8時3分駕駛一架AT-3教練機進行訓練飛行時，突然在雷達光點上消失，空軍官校抵達現場後確認是墜機意外，並在現場發現男性遺體，確認徐大鈞殉職；此機種於1984年開始服役，至今已長達38年之久，過去曾發生14起失事紀錄，加上本次事件已發生15次意外，共10人殉職。

其中，2014年10月的一起意外事故，空軍官校雷虎特技飛行小組當時正進行高難度課目訓練，不料其中兩機發生擦撞，中校莊倍源為避免飛機墜入人口密集的民宅區域，2度放棄跳傘逃生的機會，勉強將飛機航至無人的農田上空，最後不幸殉職。

1990年8月，編號0845機於澎湖縣馬公機場迫降，機上2人僅輕傷。

1990年9月，編號0837機因機械故障，於嘉義縣大埔鄉地區墜毀，單飛飛官跳傘獲救。

1991年4月，編號0831機於高雄縣燕巢鄉地區墜毀，機上2人獲救

1992年10月，編號0804機於屏東縣山區撞山，飛官陳志恆、飛行生林明正殉職。

1994年1月，編號0850機失控，於新竹縣外海墜海，機上1名上尉獲救，中校黃錦鴻殉職。

1994年11月，編號0858機發動機熄火，於苗栗縣外海墜海，機上2人獲救。

1995年6月，編號0805機於新竹基地進場落地時發生意外，機上2人重傷。

1996年2月，編號0843機發動機冒煙，於高雄市橋頭區墜毀，飛行員獲救。

1997年6月，編號0833機失控，於校區機場西側跑道墜毀，空官雷虎小組教官少校徐海華殉職。

1998年9月，編號0826機降落滑行時起火，飛官跳傘獲救。

2003年6月，編號0827機於台東縣關山鎮附近撞山後墜毀，少尉邱一峰、少校段連昇殉職。

2012年2月，編號0809機與編號0816機發生擦撞，2人跳傘骨折、2人平安返回基地。

2014年10月，編號0847機與編號0815機發生擦撞，0815機中校飛官莊倍源2度放棄跳傘機會，避免飛機於人口密集區墜毀，不幸殉職。

2015年9月，編號0851機失聯，後被發現於花蓮縣卓溪鄉附近墜毀，少校王勁鈞、中尉黃俊榮殉職。