我旅美球員張育成日前遭克里夫蘭守護者「指定轉讓」（DFA），沒幾天就獲得其他球隊青睞，匹茲堡海盜宣布，以現金交易方式，從轉讓名單中帶走張育成；張成為海盜隊史第13名台灣球員，這也是他職業生涯首度轉隊。

「現在跟我一起開啟新的航程，一起去尋寶吧」，張育成在臉書粉專宣布最新動態，揪球迷一起尋寶，因為他加入的是天賦滿滿的匹茲堡海盜。

原本備受期待的張育成，去年及今年春訓都打出令教練團印象深刻的成績，今年甚至成為守護者開季先發二壘手。但球季開打後上場次數太少，加上確診新冠肺炎，苦無表現機會，今年至今10支0，被三振7次。

海盜看中他多功能的內野守備及不俗的長打能力，延攬入隊。張育成也把背號由2號改為6號，這是他自簽約加入克里夫蘭後，職業生涯第一次轉隊。張已飛往洛杉磯與正在客場作戰的球隊會合，「大家好我是效力於匹茲堡海盜隊的張育成，謝謝大家為我祈禱及對我的支持」。

張育成同時不忘感謝相處多年的克里夫蘭球迷，「非常感謝支持我的俄亥俄州球迷、朋友，你們的鼓勵與熱情對我深具意義，該開啟人生新頁了」。

海盜重建多年，陣中多名年輕新秀這兩年陸續開箱，「和製大砲」筒香嘉智也在陣中，只是目前進入傷兵名單。張育成到了海盜，相信能獲得更多出賽機會，展現實力。