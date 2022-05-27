英國競爭監管機構周四對谷歌(Google)的廣告業務展開第二次調查，稱該搜尋巨頭可能扭曲競爭，而且可能非法偏袒谷歌自家的服務。

英國競爭與市場管理局(CMA)最新調查之前，今年稍早時它曾對谷歌和臉書(Facebook)所有者Meta之間的「Jedi Blue」協定展開調查。

世界各國政府正在加強對美國科技巨頭的監管，這些企業在新冠疫情期間變得更為強大。

英國去年實施了一項新的競爭機制，防止谷歌和Facebook利用自己的主導地位，排擠規模較小的公司，讓客戶處於不利地位。

此舉在市場管理局內設立了一個專門的數位市場部門，授予它暫停、阻止和撤銷科技公司的決定，並對不合規行為進行經濟處罰。

企業被告知，關於自己如何使用消費者資料，他們需要提高這方面的透明度，廣告業務也需要適應關於資料收集和使用的不斷變化的期望。

CMA周四表示，它正在調查廣告技術產業鏈的三個關鍵部分，而谷歌擁有其中每個部分中最大的提供商。

CMA執行長Andrea Coscelli說：「我們擔心，谷歌可能會利用其在廣告技術領域的地位，偏袒自己的服務，損害競爭對手、客戶，最終損害消費者」。

谷歌的一名發言人告訴路透，該公司將繼續與CMA合作，回答問題，並分享有關該公司系統工作方式的細節。